2020-01-31T12:53:54+03:00
Новости компаний

ВТБ запускает автомобильный маркетплейс

На сайте банка клиентам представлен каталог, который объединяет более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок
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ВТБ запускает автомобильный маркетплейс. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ запускает автомобильный маркетплейс. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает автомобильный маркетплейс. На сайте vtb.ru клиентам представлен каталог, который объединяет более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок. Клиенты могут забронировать машину у дилера, оформить по двум документам заявку на автокредит и затем приобрести транспортное средство в автосалоне.

Все представленные на сайте автомобили доступны к продаже автосалонах. Для того чтобы воспользоваться каталогом ВТБ необходимо в разделе «Автокредиты» перейти по ссылке «Выбрать автомобиль». После чего клиенту доступен список марок транспортных средств, регион их продажи и полные характеристики. Проект реализован по всей стране.

Запуск каталога на сайте – первый шаг к созданию полноценного автомобильного маркетплейса для клиентов и партнеров. Уже в этом году банк планирует реализовать полностью цифровой способ получения автокредита, благодаря которому средства будут моментально переведены клиенту на счет, а машину можно будет забрать сразу в автосалоне. В настоящее время ВТБ ведет разработку полной концепции проекта, после чего примет финальное решение о его запуске и функционале.

- Мы активно двигаемся по пути цифровизации. Наша стратегическая цель – вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн, – отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – Ретейлеры в автосалонах трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. Способ оформления автокредитов онлайн позволяет удешевить выдачу средств для банков и для клиентов и избежать ненужных расходов на присутствие банка в автосалонах».

В настоящее время автокредит в ВТБ доступен по ставке от 3,5% годовых. В рамках предложения возможно получение средств в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого автомобиля. В кредит можно включить сервисные и страховые услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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