2020-01-31T19:32:50+03:00
Общество

Вытянули на поводках: в Петербурге курсанты спасли семью с собакой, провалившуюся под лед

Мужчина и женщина чуть не утонули в реке Новой
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Курсанты себя героями не считают: говорят, что на их месте многие бы так поступили Фото: предоставлено Морским техническим колледжем имени адмирала СенявинаКурсанты себя героями не считают: говорят, что на их месте многие бы так поступили Фото: предоставлено Морским техническим колледжем имени адмирала Сенявина
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Три жизни меньше, чем за десять минут спасли курсанты Морского технического коллежа имени Адмирала Сенявина. Ребята пришли на помощь провалившейся под лед супружеской паре, а также их питомцу. В комитете по образованию назвали имена героев - Павел Шибаев, Евгений Воропаев и Дмитрий Щеблыкин.

Произошло это днем, 29 января. Мужчина и женщина гуляли с собакой на берегу реки Новой, в районе пересечения улиц Стойкости и Симоняка. Заигравшись с мячиком, пес выбежал на тонкий непрочный лёд, добежал до середины реки и провалился в воду.

- Мы шли домой после колледжа, увидели, что тонет собака и сначала побежали на другую сторону реки, чтобы ее помочь спасти, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» Дмитрий Щеблыкин. – Тем временем хозяин вышел на лед, вытащил туда же собаку, но провалился сам.

Мужчина не рассчитал глубину и стал тонуть. Ему попыталась помочь жена: вышла на лёд проползла около метра, и тоже оказалась в воде.

- Ее мы вытащили с помощью палки, - рассказывает Дмитрий. – Потом стали думать, как вытащить его: прыгать в воду или искать веревку.

Ребята уже было начали раздеваться, когда Евгению пришла в голову мысль связать собачьи поводки. Один уже был, другой позаимствовали у случайного прохожего, который наблюдал за происшествием. Получившуюся веревку молодые люди бросили тонущему человеку и втроем стали его тянуть. Все спасение заняло от силы 5-10 минут.

- Женщина, которая шла мимо, только начала звонить спасателям, как мы уже его вытащили, - говорит Дмитрий.

Курсанты отвели пострадавшего в поликлинику, правда, по их словам, мужчине не оказали особой помощи и отправили домой «растираться спиртом». Ребята тоже спокойно пошли по своим делам. А очевидцы ЧП, тем временем, уже успели рассказать об их поступке руководству колледжа.

- Нам выдали по значку «За честь, отвагу и труд» (собственные знаки отличия колледжа – прим. авт.), - рассказывает Дмитрий.

Напомним, с начала января с рек, озер, прудов Петербурга уже спасли 112 человек. Спасатели регулярно напоминают: из-за неустойчивой погоды нынешней зимой выход на лед – там, где он все же есть, смертельно опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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