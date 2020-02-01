Сколько петербургские музеи могут потерять на китайских туристах из-за короновируса

Похоже, жителям Поднебесной в ближайшее время придется коротать отпуск, путешествуя по родине. Увидеть, как минимум, российские достопримечательности - не судьба: на Дальнем Востоке закрыта граница, авиакомпании отменяют рейсы в Китай. В комитете по туризму уже подсчитали, что с начала эпидемии до Петербурга не доехали как минимум семь тысяч туристов. «Комсомолка» узнала, как это отразится на работе музеев Северной столицы.

«ГРУПП СТАЛО ЧУТЬ МЕНЬШЕ»

Екатерининский дворец в Царском Селе больше всего настрадался от огромных очередей, в которых туристы из Китая терпеливо ждали возможности «хоть одним глазком» посмотреть на Янтарную комнату. В ожидании прекрасного приходилось стоять под солнцем и проливным дождем по пять-шесть часов в день. Из-за «китайской осады» многие другие туристы, в том числе россияне, попадали в музей с трудом, или не попадали вовсе.

Как отметили в пресс-службе ГМЗ «Царское Село», летом музей принимает около двух тысяч посетителей в день. Сейчас – не сезон, и количество гостей гораздо ниже.

- Буквально в последние дни групп китайских туристов стало чуть меньше, чем обычно. В начале недели у Екатерининского дворца было два выходных дня (последний понедельник месяца и вторник), поэтому более объективно мы сможем оценить ситуацию позже, — сообщили в пресс-службе.

Китайцы буквально осаждали музеи Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

В прошлом году, когда не было никакого коронавируса, в связи с повышенным наплывом туристов из Китая Министерство культуры поручило руководству музея разработать методы регулирования турпотока.

Первые шаги уже сделаны – создана «Концепция реорганизации системы приема посетителей Екатерининского дворца». На данный момент она находится в стадии обсуждения. Известно, что увеличится количество билетов, которые можно будет забронировать онлайн.

- Мы сочувствуем Китаю и его гражданам и искренне желаем, чтобы страна как можно скорее справилась с эпидемией. Но если речь идет о снижении туристического потока на несколько тысяч человек, то это не будет иметь для музея серьезных последствий, так как в 2019 году мы приняли более 4 миллионов посетителей, - подчеркнули в пресс-службе «Царского Село».

«БУДУТ ДРУГИЕ»

Проблем с посетителями не предвидят и в других полюбившихся китайским туристам музеях. Музейный комплекс «Исаакиевский собор» и его филиал – Спас на Крови никогда не страдали от недостатка внимания.

- Не будет китайских туристов, будут другие. Нет причин думать, что это значительно скажется на доходах, - рассказали в пресс-службе.

Число заболевших растет с каждым днем.Фото: Артем КИЛЬКИН

То же самое сообщают и в Эрмитаже. Музей всегда прельщал большое количество людей, и чаще всего здесь встречают российских туристов.

- Может быть, в какой-то период количество посетителей снизится, но это нормально для музея. Сейчас, например, у нас все в порядке с количеством гостей. И, знаете, к нам ходят прекрасные российские посетители, в том числе петербуржцы, которые очень любят наш музей. И если посмотреть статистику, то иностранных туристов у нас всего 30 процентов, все остальные – россияне, - рассказали «КП» в пресс-службе Эрмитажа.

А вот в Петергофе пока не могут точно сказать, повлияет ли как-то на работу музея отсутствие гостей из Поднебесной. Все станет ясно в конце апреля, когда начнется сезон. Однако, как подчеркнули в музее, проблем с очередями в Петергофе никогда не было и причиной тому – грамотно выстроенная логистика.

Мечту побывать в Петербурге пока придется отложить: многие авиакомпании отменили рейсы из России в Китай.Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лилия СОРОКИНА, руководитель «Туристического кластера Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа»:

- Пока рано говорить, сколько прибыли потеряют петербургские музеи и туристические магазины. Да, большую часть денег они оставляют в заведениях, которые принадлежат самим китайцам. Но они все-равно платят за входные билеты, делают покупки в наших магазинах. Китайские туристы любят шопинг, и они очень много здесь покупают. А магазины, в свою очередь, платят с этого налоги. Так что в любом случае это скажется на нашей туристической индустрии, но понять, сколько денег до нас не дойдет, мы сможем позже.

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