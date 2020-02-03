Елизаветинская больница – об избитой пациентке: «Следы удушения уже были на ее шее»

Полиция Петербурга проверяет жалобу жительницы города на то, что ее избили в больнице. Поздним вечером 31 января женщина с разными травмами обратилась в одну из больниц Северной столицы и заявила, что все кровоподтеки и синяки – дело рук санитаров Елизаветинской.

– Пациентка рассказала в клинике, что травмы ей нанесли работники больницы, в которую она обращалась ранее, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Супруг женщины подал в полицию заявление: забирая жену из стационара, он заметил у нее телесные повреждения.

Пока идет проверка. Тем временем в клинике спешат откреститься от неприятной ситуации.

– Информация, растиражированная в сети, о том, что мы якобы приняли пациентку после эпилептического припадка за нетрезвую, поместили ее в вытрезвитель, связали, избили, порвали ей пальто и разбили мобильник, не соответствует действительности, – объяснили «Комсомолке» в Елизаветинской больнице. – Была ли женщина действительно нетрезвой, сказать не можем: это составляет врачебную тайну. Но мы точно не применяли к ней насилие. А следы удушения – они уже были на ее шее тогда, когда она поступила в клинику.

Учитывая, что в полиции есть заявление, где фигурирует Елизаветинка, в больнице обещают «разобраться в ситуации». Но делать это намерены не в рамках внутренних проверок, а «вместе с полицией».

В народе Елизаветинской, переименованной из Городской больницы №3 еще 27 лет назад, продолжают ехидно припоминать ее старое прозвище – «третья истребительная». И повод порой действительно есть. В 2011-ом, когда в стране закрыли последние вытрезвители, и вокруг этого разгорелась бурная дискуссия, всплыло сразу несколько случаев смертельного избиения бездомных санитарами клиники.

В 2015-ом под суд отправили хирурга, которая забыла в животе пациента зажим. Мужчина скончался спустя три месяца от перитонита. В 2018-ом Росздравнадзор проверял Елизаветинку за то, что одного из больных якобы превратили в «овощ». А в прошлом году в сеть попало видео, запечатлевшее, как фельдшер «скорой» в приемном покое больницы поставила пациентку на колени и пнула.