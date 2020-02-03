2020-02-03T14:50:48+03:00
Общество

Музей советской эпохи возобновит работу в Петербурге

Экспозиция разместится в Доме офицеров на Литейном
Полина ЖУКОВА
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Музей советской эпохи откроется в феврале в Доме офицеров. Фото: vk.com/muzeyussrМузей советской эпохи откроется в феврале в Доме офицеров. Фото: vk.com/muzeyussr
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Швейные и печатные машинки, мебель, посуда, значки, марки, радиоприемники и те самые детские игрушки и журналы. Все это вновь смогут увидеть посетители в Музее советской эпохи. Он возобновит свою работу и распахнет двери на Литейном проспекте – в Доме Офицеров. Открытие экспозиции запланировано уже на 15 февраля. Об этом рассказал «КП-Петербург» создатель музея Сергей Нежельченко.

Напомним, что в декабре прошлого года частный музей переживал не лучшие времена. Он вынужден был покинуть помещение на улице Маяковского из-за финансовых проблем. С арендованных ранее площадей пришлось вывозить больше 15 тысяч уникальных экспонатов. Среди них, например, дневник жителя блокадного Ленинграда, составленный из газетных вырезок. Пластинка Ольги Берггольц с ее автографом. Магнитофон, который «снимался» в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Или один из самых маленьких телевизоров в мире, выпущенный в СССР.

Петербуржцы и гости города вновь смогут посетить Музей советской эпохи. Фото: vk.com/muzeyussr

Петербуржцы и гости города вновь смогут посетить Музей советской эпохи. Фото: vk.com/muzeyussr

Несмотря на то, что располагалась выставка в центре города, посетителей было не так много: средств на рекламу тоже не хватало. После того как судьба музея оказалась под угрозой, неравнодушные горожане и волонтеры помогали чем могли. И с вывозом экспонатов на склад, и финансово.

Однако пылились без дела исторические предметы не так долго. Уже в начале нового года ситуация изменилась. Музей стал подразделением Дома офицеров и обрел свой «угол». А площадей для экспонатов стало больше.

Уникальные предметы можно увидеть в Музее советской эпохи. Фото: vk.com/muzeyussr

Уникальные предметы можно увидеть в Музее советской эпохи. Фото: vk.com/muzeyussr

– Конечно, ситуация улучшилась – главное, что мы спасли музей. Здесь у нас пять небольших залов. Есть и кладовые, и все необходимое. Сейчас я работаю над выставкой и днем, и ночью, разбираю коробки. Нужно все успеть к открытию, – рассказал Сергей Нежельченко.

Сейчас музей расширяет свою команду и подыскивает новых сотрудников. Следить за информацией о работе музея можно на официальном сайте и в группе в соцсети.

В конце прошлого года Музей советской эпохи покинул здание на улице Маяковского из-за нехватки средств на аренду. Фото: vk.com/muzeyussr

В конце прошлого года Музей советской эпохи покинул здание на улице Маяковского из-за нехватки средств на аренду. Фото: vk.com/muzeyussr

КСТАТИ

Экспозиция музея охватывает временной промежуток от Первой мировой войны до развала СССР. Часть предметов расскажут о достижениях советского времени, образовании, спорте, детстве и быте. Еще одна большая часть экспозиции посвящена Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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