Голливудский композитор Ханс Циммер привезет в Петербург свое симфоническое шоу

Лауреат Оскара, Грэмми и Золотого Глобуса Ханс Циммер - один из самых известных и влиятельных кинокомпозиторов нашего времени. Его саундтреки к блокбастерам и кинохитам узнаваемы и любимы. Произведения Циммера подарили драматизм и глубину таким картинам, как «Король Лев», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Код Да Винчи», «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар»— и это лишь малая часть фильмографии маэстро.

Опыт Циммера доказывает — можно стать востребованным голливудским композитором без профессионального образования. Его музыка несет в себе элемент неожиданности, непредсказуемости. Новаторство немецкого гения заключается в отсутствии страха перед экспериментами. Вместо того, чтобы слепо слушать режиссера, он погружается в мир главных героев, создавая нечто новое и непривычное для зрителя.

Концертный тур «Симфоническое таинство – Мир Ханса Циммера» является триумфальным музыкальным шествием по всему миру. Зимой 2020 года выступления пройдут в Германии, в других странах Европы, а также в России. Ханс Циммер является музыкальным руководителем и куратором тура. И хотя он не выступает в самом шоу, композитор пригласил в шоу несколько известных солистов и музыкальных соратников. Так, участие в туре принимают Лиза Джеррард (вокал, известна по фильму «Гладиатор), Педро Юсташ (флейта, знаком по фильмам «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда»).

В программу концерта вошли произведения композитора, специально адаптированные для живого симфонического оркестра. Маэстро потратил многие месяцы на преобразование своих саундтреков в фантастические сюиты, превращая их в принципиально новые роскошные концертные номера.

Впервые наравне с музыкой зрители смогут насладиться необычным видеорядом, включающим самые знаковые сцены излюбленных фильмов самого Циммера. Мастер с особой тщательностью отобрал лучшие кадры, наиболее точно отражающие настроение его гениальных партитур.

Где: проспект Пятилеток, 1, Ледовый Дворец.

Когда: 8 февраля.

Начало: 19.00.

Стоимость билетов: 7000 – 14000 рублей.