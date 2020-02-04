2020-02-04T12:06:16+03:00
Общество

Студенты СПбГУПТД представили на Неделе моды в Токио коллекцию одежды «НЕбабушки»

Промышленных технологий и дизайна является эксклюзивным и единственным партнером университета BUNKA в России
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Студенты СПбГУПТД представили на Неделе моды в Токио коллекцию одежды «НЕбабушки». Фото предоставлено СПбГУПТД.Студенты СПбГУПТД представили на Неделе моды в Токио коллекцию одежды «НЕбабушки». Фото предоставлено СПбГУПТД.
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В японском городе Токио с 27 по 31 января 2020 года прошла Неделя моды BUNKA Fashion Week. На ней новую необычную коллекцию представили молодые дизайнеры из Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна. Студенты показали стране Восходящего Солнца современную, яркую и самобытную коллекцию под девизом «НЕбабушки».

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

На протяжении последних 10 лет СПбГУПТД и международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская Игла», являющийся визитной карточкой петербургского вуза, развивает партнерское сотрудничество и кросс-культурную коллаборацию с университетом BUNKA Fashion Graduate University & Graduate School of Fashion Business.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Международная программа между университетами была запущена в 2010 году. С тех пор преподаватели и студенты из двух вузов приезжают в Японию и Россию с целью творческого роста, формирования профессиональных компетенций, взаимопроникновения в моду и культуру двух стран. Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна является эксклюзивным и единственным партнером университета BUNKA в России.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

В команду профессионального жюри BFGU FW вошли как японские профессора и дизайнеры одежды Шиничи Кушигемачи и Сёдзи Бабазоно, так эксперт в области моды из Санкт-Петербурга, профессор, художественный руководитель международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская Игла» от СПбГУПТД Любовь Джикия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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