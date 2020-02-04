2020-02-04T12:39:05+03:00
Общество

Ленинградский сквер - подарок для города

В Кировском районе собирают подписи для переименования безымянного сквера в Ленинградский
Алина КИЗЬЯКОВА
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Инициативная группа во главе с депутатом Законодательного собрания Алексеем Цивилевым активно выступает против строительства в зеленой зоне.Инициативная группа во главе с депутатом Законодательного собрания Алексеем Цивилевым активно выступает против строительства в зеленой зоне.Фото: Алина КИЗЬЯКОВА
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Понедельник, 13:00. Между проспектом Стачек и Автомобильной улицей, около памятника «Танк-победитель» инициативная группа собирает подписи граждан, чтобы добиться переименования безымянного сквера - в Ленинградский. В зеленой зоне уже существуют несколько памятников архитектуры. На гранитном постаменте установлен единственный сохранившийся до наших дней танк модели КВ-85, который в годы Великой Отечественной войны выпускался на Кировском заводе. Чуть дальше - пулеметная долговременная огневая точка. Через дорогу находится памятник блокадному трамваю. Во время войны он курсировал по двенадцатому маршруту от Барочной улицы до Большой Охты. В сентябре 1941 года вагонами таких трамваев было перекрыто Петергофское шоссе для защиты Ленинграда от вражеского нападения.

В Кировском районе Санкт-Петербурга активно развита коммерция: через дорогу от сквера расположены промышленные предприятия, магазины и бизнес-центры. Инициативная группа во главе с депутатом Законодательного собрания Алексеем Цивилевым активно выступает против строительства в зеленой зоне.

- Мы хотим, чтобы этот сквер стал Ленинградским и объединил все памятники, которые здесь находятся, - говорит Алексей Цивилев. - Тогда никто не сможет построить на этой территории коммерческие здания.

Блокадный трамвай. Фото: Алина КИЗЬЯКОВА

Блокадный трамвай.Фото: Алина КИЗЬЯКОВА

Депутата поддерживают блокадные организации. Оставить свои подписи сегодня пришли ветераны и дети войны. Их немного, но они помнят, как их родители после Великой Победы сами сажали в этом сквере молодые тополя.

- Зеленые насаждения, которые имеют собственное имя, гораздо легче защитить от новостроек, чем безымянный сквер, - подтверждает член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Андрей Рыжков. - Это прекрасная идея и с практической точки зрения. Я полностью поддерживаю это предложение.

Необходимо, чтобы инициативу одобрило 5 тысяч человек. Фото: Алина КИЗЬЯКОВА

Необходимо, чтобы инициативу одобрило 5 тысяч человек.Фото: Алина КИЗЬЯКОВА

В этом году исполняется 75 лет Победы. Переименование сквера планируют осуществить к 9 мая. Это станет подарком для города. Подрастающее поколение не будет забывать о подвигах ленинградцев и продолжит хранить память своего народа.

Группа граждан Кировского района оставляет свои подписи прямо у танка КВ-85. В дальнейшем подписи будут собирать в поликлиниках, школах, других муниципальных заведениях, а также в редакции газеты «Комсомольская правда». Для передачи подписных листов губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову необходимо, чтобы инициативу одобрило 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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