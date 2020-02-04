Старую часть петербургского нефтяного терминала реконструируют к 2024 году

«Петербургский нефтяной терминал» подвел итоги работы в 2019 году: доля ПНТ в общем объеме перевалки нефтепродуктов через Большой порт Санкт-Петербург уменьшилась - с 84,1% до 79,9%. При этом объемы перевалки увеличились на 2,6% - с 7,7 млн тонн в 2018 году до 7,9 млн тонн в 2019 году. Абсолютно большая часть из них (83%) поступили в ПНТ по железной дороге.

Большая часть перегруженных через терминал нефтепродуктов (62%) приходится на темные нефтепродукты, их было перегружено 4,9 млн тонн, что на 400 тыс тонн или 8,9% больше, чем в 2018 году. Светлых нефтепродуктов (керосина и дизельного топлива) было перегружено 2,9 млн тонн, что на 200 тыс. тонн или 6,5% меньше, чем в прошлом году.

- Прошедший год был непростым для всего нефтяного рынка, он в целом продолжил стагнацию и был нестабильным, прокомментировал председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин. - Это крайне обострило конкуренцию на рынке перевалки, и мы сократили свою долю на нем. Сказался и фактор не совсем удачной летней навигации. И даже в этих условиях мы показали небольшой прирост в объеме перевалки, что для прошедшего года можно называть удачным результатом.

Рост объема перевалки Михаил Скигин объясняет переориентацией части потоков поставки нефтепродуктов из Белоруссии в порты на российской Балтике. Также, по его словам, значительным достижением работы ПНТ в прошлом году стало расширение номенклатуры нефтепродуктов, что позволило терминалу проводить более гибкую политику в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры.

Среди других достижений прошлого года Михаил Скигин отмечает активную реализацию стратегического проекта по реконструкции инфраструктуры терминала. В его рамках уже практически завершилось строительство резервуара объемом 40 тыс. кв.м, который должен быть сдан до начала летней навигации 2020 года. Инвестиции в его строительство составили до 1 млрд руб. После сдачи объекта инженеры ПНТ приступят к работам по модернизации еще двух резервуаров объемом по 20 тыс. кв.м и к проектированию реконструкции так называемой старой части терминала. Общие вложения в инвестпрограмму оцениваются более чем в 7 млрд руб. Это будут собственные и заемные средства. Сроки ее реализации – до 2024 года. После ее реализации на месте устаревшей части терминала будет создан современный перегрузочный комплекс, обеспечивающий высокотехнологичную перевалку широкого спектра нефтепродуктов.