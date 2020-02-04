2020-02-04T16:03:41+03:00
Новости компаний

ВТБ и Домиленд расширяют портфель по управлению недвижимостью

Компании начали внедрять систему управления домами в организациях УК «Прогресс» и УК «НевКон», обслуживающих жилые объекты холдинга Setl Group – партнера банка в Санкт-Петербурге
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
Изменить размер текста:

С помощью нового сервиса клиенты управляющих компаний смогут обращаться в УК по любым вопросам, участвовать в общих собраниях собственников, просматривать и оплачивать ЖКУ и другие услуги по квартире, например, интернет и ТВ, отправлять показания счетчиков и получать важные уведомления. Кроме того, в приложении будет доступен маркетплейс бытовых услуг, актуальных для каждого конкретного дома и пользователя: доставка воды, служба уборки, ремонт техники, сервис хранения и другие бытовые сервисы.

- В рамках сотрудничества с крупнейшими застройщиками и девелоперами банк уделяет внимание не только ипотечному направлению, но и дополнительным клиентским сервисам, которые способны повысить уровень комфорта жителей и изменить имидж сферы управления недвижимостью, - прокомментировал партнерство руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Мы рады, что лидеры строительного рынка России разделяют эту идеологию, выбирая для своих сотрудников и клиентов систему Домиленд.

- Помимо возможности управления домами для УК или ТСН мы создали и развиваем систему для застройщиков, - добавила генеральный директор ООО «Домиленд» Дарья Воронова. - Она позволяет сопровождать клиента онлайн сразу после регистрации ДДУ и до передачи в управляющую компанию. Система для застройщиков уже востребована не только в Москве и Петербурге. В начале этого года партнером Домиленд стал федеральный застройщик «Страна-Девелопмент», который внедрил сервис для своих объектов в Тюмени. Мы рады, что для девелоперов важна не только реализация объекта, их все больше волнует удобство приемки квартиры клиентами и то, как они будут проживать в своем новом доме.

С помощью системы Домиленда застройщики могут не только продавать дополнительные помещения, но и контролировать процесс их передачи. Управляющая компания, в свою очередь, принимает объект с поквартирной историей недочетов и сохраняет связь с девелопером по гарантийному обслуживанию каждого объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Банк ВТБ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пылающий «Шевроле Лачетти» напугал горожан у станции метро «Ломоносовская»
Первый в России университет ФСИН создадут в Петербурге к маю 2020 года
Морозы до минус 18 градусов ожидают в Ленобласти
УЕФА: коронавирус не повлияет на проведение ЕВРО 2020 в Петербурге
Бюджет на строительство коричневой линии метро Петербурга урезали на 1,6 млрд рублей
На Финском заливе в парке 300-летия выросли «ледяные цветы»
Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса появился в Петербурге
В Петербурге сожгли 456 килограммов санкционных колбас, хамона и сыра
В начале февраля на Неве начался ледоход
Жительнице Петербурга пришел счет в 153 тысячи рублей за отопление «однушки»
Искусственный домик для спасения детенышей кольчатой нерпы создали в Петербурге
В Ленобласти расширили гарантии бесплатной медицинской помощи
На Мурманском шоссе в кювет улетела маршрутка с пассажирами, погиб водитель
Грабитель барбершопа в Мурино попал на видео
В Петербурге выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Бдительные петербуржцы предотвратили кражу крышки люка
Ленобласть засыпает снегом, но метель пройдет мимо Петербурга
В Петербургском метро объяснили разный интервал поездов в течение суток
Смольный дал полтора года на подготовку проекта частного трамвая от Купчино до Шушар и Славянки
В Петербурге и Ленобласти предлагают провести полную интеграцию
Более 70 миллионов рублей растрачено при реконструкции парка Екатерингоф
Американец отсудил у вдовы петербургского бизнесмена 16 миллионов долларов
В портах Петербурга объявили борьбу со льдом
Петербургский приют пять месяцев не отдает кота настоящим хозяевам
В Петербурге полицейские надели наручники на маму с ребенком, приняв ее за закладчицу наркотиков