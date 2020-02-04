ВТБ и Домиленд расширяют портфель по управлению недвижимостью

С помощью нового сервиса клиенты управляющих компаний смогут обращаться в УК по любым вопросам, участвовать в общих собраниях собственников, просматривать и оплачивать ЖКУ и другие услуги по квартире, например, интернет и ТВ, отправлять показания счетчиков и получать важные уведомления. Кроме того, в приложении будет доступен маркетплейс бытовых услуг, актуальных для каждого конкретного дома и пользователя: доставка воды, служба уборки, ремонт техники, сервис хранения и другие бытовые сервисы.

- В рамках сотрудничества с крупнейшими застройщиками и девелоперами банк уделяет внимание не только ипотечному направлению, но и дополнительным клиентским сервисам, которые способны повысить уровень комфорта жителей и изменить имидж сферы управления недвижимостью, - прокомментировал партнерство руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Мы рады, что лидеры строительного рынка России разделяют эту идеологию, выбирая для своих сотрудников и клиентов систему Домиленд.

- Помимо возможности управления домами для УК или ТСН мы создали и развиваем систему для застройщиков, - добавила генеральный директор ООО «Домиленд» Дарья Воронова. - Она позволяет сопровождать клиента онлайн сразу после регистрации ДДУ и до передачи в управляющую компанию. Система для застройщиков уже востребована не только в Москве и Петербурге. В начале этого года партнером Домиленд стал федеральный застройщик «Страна-Девелопмент», который внедрил сервис для своих объектов в Тюмени. Мы рады, что для девелоперов важна не только реализация объекта, их все больше волнует удобство приемки квартиры клиентами и то, как они будут проживать в своем новом доме.

С помощью системы Домиленда застройщики могут не только продавать дополнительные помещения, но и контролировать процесс их передачи. Управляющая компания, в свою очередь, принимает объект с поквартирной историей недочетов и сохраняет связь с девелопером по гарантийному обслуживанию каждого объекта.