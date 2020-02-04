2020-02-04T16:13:48+03:00
Общество

Ученые СПбГУПТД взяли курс на решение задач импортозамещения

И придумали способ создания качественной и недорогой текстильной и швейной продукции
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Ученые СПбГУПТД взяли курс на решение задач импортозамещения. Фото предоставлено СПбГУПТД.Ученые СПбГУПТД взяли курс на решение задач импортозамещения. Фото предоставлено СПбГУПТД.
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Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали способ создания качественной и недорогой текстильной и швейной продукции, обладающей повышенной конкурентоспособностью и функциональностью. Все это необходимо для завоевания на отечественном рынке главенствующего положения и вытеснения с него некачественных товаров, производимых Китаем, Турцией и странами третьего мира. В рамках исследования были разработаны инновационные методы цифровой экономики качественной оценки проектируемой текстильной и швейной продукции.

Инновационность и новизна методов состоит в использовании виртуальных цифровых образцов смоделированной продукции, что привело к отсутствию необходимости производить опытную партию образцов, что, несомненно, требовало бы финансовых затрат.

Разработка существенно снижает как временные, так и финансовые затраты по проектированию продукции, а себестоимость продукции после цифровой оценки свойств ее виртуальных образцов оказалась существенно ниже себестоимости продукции, свойства которой были оптимизированы традиционным для отрасли путем.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

В начале работы автор исследования, доцент кафедры интеллектуальных систем и защиты информации Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна Нина Переборова столкнулась с недопониманием того факта, как можно на основе некоторых количественных характеристик эксплуатационных свойств текстильных и швейных материалов делать выводы об их качественных функциональных свойствах. Решение указанной проблемы стало возможным благодаря методам цифровой экономики и, в частности, благодаря установлению изоморфизма, то есть взаимно-однозначного соответствия, между количественными параметрами математической модели эксплуатационных свойств материалов и их качественными функциональными характеристиками.

Инновационные методы, разработанные кандидатом технических наук, начальником управления мониторинга научных исследований и контрактов СПбГУПТД Ниной Переборовой, было удостоено премии Правительства РФ в области науки и техники за научное обоснование и разработку новых инновационных текстильных материалов, спецодежды, униформы и современных технологий для решения задач импортозамещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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