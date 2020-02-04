Эксперты назвали профессии, которые исчезнут или значительно трансформируются в будущем

Многие существующие профессии в будущем исчезнут или трансформируются. Их основной функционал будет передан роботизированным комплексам или IT-системам. В то же время возникнут десятки новых профессий, которые смогут освоить нынешние специалисты. Таковы данные исследования НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

В первую очередь, рискуют исчезнуть относительно низкоквалифицированные профессии: сборщиков оборудования, операторов машин, водителей, машинистов, рабочих ручного труда и кладовщиков, занятых учетом, приемом и выдачей товаров на складе.

Причем работодатели сначала будут внедрять автоматизацию в более сложных и точных областях, говорится в исследовании. Например, при сборке электрооборудования, двигателей, машин на производствах, в работе бетонщиков и каменщиков на стройках. Автоматизация таких процессов имеет больший экономический потенциал. Роботизированные комплексы могут работать быстрее, допускать меньше брака, а экономия за счет сокращения ставок рабочих высокой квалификации будет значительнее.

В то же время автоматизация низко- или неквалифицированных профессий, например, переноски грузов, может идти с задержкой. Их роботизация требует значительных усилий и экономически неэффективна из-за невысокой стоимости такого труда.

Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта изменят не только труд «белых воротничков», значительно трансформируются профессии архитектора, прораба, сметчика, снабженца в строительной отрасли. Исчезнут или трансформируются профессии лаборанта-аналитика, медтехника, клинического диагноста, провизора, хирурга, фармацевта в медицине. Вероятно, в будущем основной функционал этих профессий будет выполняться роботами или IT-системами.

Сфера образования также претерпит глубокую трансформацию, которая окажет значительное влияние на занятость в отрасли. Существует риск снижения спроса на услуги преподавателей иностранных языков. Причина кроется в появлении онлайн-переводчиков, позволяющих в реальном времени добиться высокого качества перевода. Значительно изменятся компетенции педагогов - учителей, выполняющих традиционные функции представления информации. Им придется осваивать компетенции модераторов коллективной работы, индивидуальных тьюторов, игропедагогов.

В целом, широкое внедрение автоматизации приведет к сокращению низкоквалифицированного труда, более узкой специализации работников и в то же время - к повсеместному развитию soft skills, то есть социально-психологических навыков.

Уже сейчас в обрабатывающей промышленности требования к кандидатам сдвигаются от узко производственных в сторону более широких знаний, то есть от профессиональных компетенций кандидата в сторону его вербальных способностей, способности рассуждать. Существует нехватка знаний в областях, напрямую не связанных с производством: компьютеры и электроника, математика, аналитическое мышление и административные знания.

Подробные результаты исследований, а также подходы к кадровому обеспечению ключевых отраслей в условиях трансформации технологий и привлечению в них молодых и перспективных сотрудников будут обсуждаться на IV Санкт-Петербургском Международном Форуме Труда, который пройдет в КВЦ «Экспофорум» 27-28 февраля. Также среди тем форума: производительность труда, социальные вызовы и модели регулирования, трудовая миграция и миграционная политика, HR-технологии, человеческий капитал и открытое образование.