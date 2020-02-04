В Петербурге уволили чиновника, который отказался убирать улицу из-за прошлогоднего снега

Нежелание разбираться в проблемах и достойно выполнять собственную работу, стоили должности чиновнику Невского района Санкт-Петербурга. Именно он отправил прошлогоднее фото заснеженных улиц в ответ на просьбу убрать мусор и мотивировал отказ тем, что дворники не могут работать по сугробам. Весной, мол, сделаем. Учитывая полное отсутствие снега в городе, ситуация быстро стала скандальной.

- Работы по уборке мусора невозможно выполнить в связи с выпадением осадков в виде снега с промерзанием грунта. Они включены в план работ и будут выполнены в рамках месячника по благоустройству в срок до 1 мая 2020 года, - говорится в ответе на жалобу, отправленную на портал «Наш Петербург».

Этот ответ на портале "Наш Петербург" и стал причиной увольнения нерадивого сотрудника.Фото: СОЦСЕТИ

Удивленный петербуржец тут же опубликовал скрин в соцсетях, а также фото, как «заснеженная» Русановская улица выглядит в данный момент. Информацию моментально подхватили журналисты, а потом дело дошло и до главы районной администрации. Его суд был суров.

А вот так Русановская улица выглядит сейчас. Сугробов на ней не заметно.Фото: СОЦСЕТИ

- Да, действительно у нас со вчерашнего дня идет проверка. Сотрудника, который отправил ответ уже уволили, решается вопрос об увольнении его руководителя, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Невского района. - Мусор прямо сейчас убирают дворники.

Остается надеяться, что сила соцсетей станет уроком для ленивых чиновников. Впрочем, года три назад в Петербурге уже ремонтировали дорожку «Фотошопом». Тогда работника администрации Приморского района тоже уволили. Видимо, опыт забылся быстро.