«Шляюсь по России, меня все грабят, я плачу постоянно»: Лжеминер станций метро Петербурга объяснил свои поступки одиночеством

26-летний «минер» станций метро в Петербурге пожаловался на нелегкую судьбу и недостаток внимания со стороны общества. Это стало известно из допроса парня полицией. Видео, неожиданно, трогательной беседы опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в Instagram.

Молодой человек поведал, что он инвалид 2-й группы, уроженец Сызрани, имеет пенсию в 13 тысяч рублей и всю жизнь ему не везет. Родная мать бросила его в лесополосе еще младенцем, испугавшись ребенка с умственной отсталостью. По словам парня, не помогли ему и приемные родители, которые «кинули» его на деньги и держали рабом. Он сбежал от них и начал скитаться по всей России, но его часто грабили преступники, а обычные люди не обращали на него внимание.

Парень искренне излил душу полицейским. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Приехав в Петербург, парень решил стать лжеминером, чтобы поднять на уши многомиллионный город и рассказать о себе. Всего с 31 января по 4 февраля мужчина 6 раз звонил в полицию и сообщал о якобы произошедших взрывах или жестких пожарах с погибшими или пострадавшими.

- Ну я вот не хотел звонить! Но подумал, вдруг кто-нибудь из вас возьмет трубку, поговорит со мной, поможет. Я правда не хотел. Я ведь могу людям пользу приносить – по хозяйству помогать, шить. Я добрый, откровенный, честный, - искренне рассказывает парень.

Парень показал оперативникам телефоны, с которых "минировал" Петербург, пытаясь привлечь к себе внимание. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Объектами его звонков стали самые оживленные станции метро вроде «Площади Восстания» и торговый центр рядом с Московским вокзалом. Шутки молодого человека не оценили оперативники Центра «Э», которые его вскоре задержали. В ближайшей перспективе парня – уголовная статья за ложное сообщение об акте терроризма.

- Хочу, чтобы мне «выбили» квартиру, чтобы мир хоть как-то вокруг меня расцвел. У меня полный ад, я плачу постоянно. Хочу жить как человек, а не шляться по всей России. Мне кроме вас никто не поможет, пожалуйста. Меня ведь не посадят? – вопрошает лжеминер.