Перепись населения-2020: в этот раз по квартирам Петербурга ходить не будут

Минуло уже 10 лет с того момента, как прошла Всероссийская перепись населения. За этот срок жилой фонд Петербурга обновился на четверть: цифры немалые. А значит, подошел срок для сбора новых данных.

Итак, в этом году проект будет организован с 1 по 31 октября и станет двенадцатым в истории России и СССР. В труднодоступных районах страны перепись стартует уже в апреле.

ОТ БУМАГИ К ЦИФРЕ

В этом году несколько новшеств. И одно из них самое главное. У граждан впервые появится возможность пройти процедуру переписи самостоятельно, без переписчика. Для этого респондентам необходимо заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг. Ответы на 23 стандартных вопроса займут не больше 15 минут. Необходимо будет отметить свой пол, возраст, место рождения, образование, структуру занятости, знание иностранных языков и т. д. Процесс станет более комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно заполнить электронную форму в любой удобный момент.

Если у граждан возникнут трудности с электронными переписными листами, то они смогут прийти на стационарные участки. Их откроют в МФЦ города. Там на все вопросы ответят специально обученные переписчики и волонтеры.

Пройти всероссийскую перепись можно и по старинке. По всей стране будут работать 360 тысяч специалистов. Им нужно всего лишь открыть дверь и сообщить все необходимые данные, которые потом занесут в базу на планшетных компьютерах. Бумажные переписные листы будут использоваться только в случаях крайней необходимости.

- Новые технологии помогут нам ускорить обработку данных, - сообщает заместитель руководителя Росстат Павел Смелов. - Мы планируем сократить подведение итогов переписи на год. Ориентировочные итоги сможем получить уже в декабре текущего года: объявим численность населения нашей страны. Основные итоги о возрастном составе будут готовы в середине 2021 года.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕПИСЬ?

В 2010 году в переписи населения участвовало 95 процентов жителей Петербурга. Оставшиеся 5 процентов пришлось компенсировать за счет административных источников. В 2018 году количество человек, принявших участие в пробной переписи, сократилось на 3 процента.

- В целом, население лояльно относится к переписи, - говорит руководитель управления Росстат Олег Никифоров. - Но некоторые граждане не всегда открывают двери переписчикам, и поэтому приходится проявлять определеную настойчивость. В этом отношении цифровые технологии должны пойти всем на пользу.

Перепись соберет не только данные на каждого отдельного человека, но и информацию про домохозяйства. Это поможет составить семейный портрет Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей России.

В дальнейшем данные переписи пригодятся государственным и административным учреждениям для того, чтобы определить, в каком количестве детских садов, школ, больниц и дополнительных рабочих мест нуждаются люди.