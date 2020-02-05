2020-02-05T14:22:03+03:00
Общество

«Заново учимся сидеть и ползать»: мама девочки с гигантским родимым пятном рассказала о первой тяжелой операции

В успехе процедуры, по словам Марии Хвостанцевой, не были до конца уверены даже сами врачи
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам мамы девочки, первая операция прошла успешно.По словам мамы девочки, первая операция прошла успешно.Фото: СОЦСЕТИ
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Вот уже несколько месяцев вся страна следит за состоянием шестимесячной Вики Хвостанцевой, 80 % тела которой занимало огромное родимое пятно. 16 января малышка перенесла первую операцию в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете – ей удалили часть невуса со спины и приживили на его место ее же собственную кожу, взятую с бедра. По словам мамы Вики Марии, врачи до конца сомневались в благополучном исходе процедуры. На долгих две недели девочке до полной неподвижности загипсовали ноги и спину и 24 часа в сутки вводили обезболивающее.

- В прошлый понедельник нам наконец-то сняли гипс и раневые повязки, - рассказала «Комсомолке» Мария. В голосе женщины слышатся пополам невероятная усталость и пока еще робкая, осторожная радость. – Кожа прижилась. Сейчас Вике постоянно делают перевязки, так что я даже толком не могу рассмотреть, что у нее там на спинке. Но похоже, что большой кусочек они сделали.

Через неделю Вику вместе с мамой отправят обратно в Курган. После девочке предстоит еще восемь операций. Фото: СОЦСЕТИ

Через неделю Вику вместе с мамой отправят обратно в Курган. После девочке предстоит еще восемь операций.Фото: СОЦСЕТИ

Несколько недель полной неподвижности, конечно, не прошли для ребенка даром: по словам Марии, сейчас она заново учит Вику сидеть и ползать. Но это уже не так важно – главное, что начало положено, и оно оказалось успешным.

- Сейчас вроде бы прояснился план лечения, - отмечает мама малышки. - Скоро нас на три-четыре месяца отпустят домой. Потом нужно будет опять приехать – на следующий этап.

По словам нашей собеседницы, всего врачи запланировали восемь этапов лечения – восемь последовательных операций, во время которых невус у малышки будет становиться все меньше и меньше. Все вместе это, по предварительным прогнозам, займет около двух-трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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