«Хотел вернуться на сцену»: Актер «Улиц разбитых фонарей» умер в Петербурге в полном одиночестве

53-летний актер Дмитрий Бульба запомнился массовому зрителю по игре в сериалах «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» и «Невский. Проверка на прочность». Дмитрий снимался в кинематографе в эпизодических ролях. Ему прочил большую карьеру в театре. Но в один момент Бульба ушел с большой сцены и поддерживал связь только со своими близкими друзьями. Вчера, 4 февраля 2020 года, стало известно о том, что Дмитрий Бульба умер.

КОГДА ВЫХОДИЛ НА СЦЕНУ, ТРАТИЛ ВСЕ СИЛЫ

Дмитрий Бульба в 1983 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, в мастерскую к Аркадию Кацману. Бульба учился на одном курсе с Алексеем Девотченко, Иваном Латышевым, Мариной Солопченко, Марией Лавровой, Александром Строевым. Там же он познакомился с будущим худруком театра «Мастерская» с Григорием Козловым.

В Петербурге на 54-м году жизни умер актер Дмитрий Бульба. Фото: kino-teatr.ru / "Ментовские войны-9"

- Он был очень чистым, наивным мальчиком, - рассказал «КП-Петербург» Григорий Козлов. - С острым умом. Был всегда очень эмоциональный. На втором курсе мы делали работу по Юрию Трифонову «Дом на набережной». Дима там играл человека, который должен погибнуть, но не предает своего учителя. Он это так это пронзительно делал. В институте его очень любили. В своих ролях он выкладывался морально, просто невыносимо. Очень сложные работы играл.

Дмитрий Бульба играл в спектакле Григория Козлова «Преступления и наказания» Свидригайлова.

- Мы прожили счастливые 9 месяцев в творческой работе, - вспоминает спектакль режиссер. - Дмитрий до этого уходил из театра, он вернулся. А человек был добрый и остроумный. Но всегда тяжело отживал спектакли. Сильно затрачивался. Преодоление, нервы. Когда на сцену выходил, много сил психологических тратил.

МЕЧТАЛ ВЕРНУТЬСЯ НА СЦЕНУ

Дмитрий Бульба также игра роль в фильме Сергея Юрского «Чернов. Chernov». Режиссер позже признавался, что Бульба настоящий «гений». Но в 2000-х годах Дмитрий Бульба перестал сниматься и играть в театре. Мелькал на небольших ролях в кино и сериалах, но большие роли ему не предлагали. По словам друзей, Бульба стал пропадать, замыкался в себе, не выходил на связь.

Дмитрий Бульба в образе Свидригайлова. Фото: ptj.spb.ru

- Мы в последний раз с ним общались месяц назад. Говорили о театре. Он хотел и дальше играть. Но были только планы, - вспоминает Григорий Козлов. – Он говорил, что готов подключиться. У него были женщины, они какое-то время с ним жили. Но в последнее время, к сожалению, он был одинок.

Последней мечтой Дмитрия Бульбы было желание вновь выйти на сцену.

- Мы на Рождество поздравляли друг друга, - делится актриса БДТ Мария Лаврова. - У нас была мечта, чтобы он вернулся в работу. Хотели сделать «Пять вечеров» Александра Володина. Искали возможности, но не нашли. Актерская судьба сложная. Как-то у него не складывалось. Его работа в последнее время никакого отношения к театру не имела.

По словам друзей, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем.