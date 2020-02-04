Умер актер «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

4 Февр. 2020 2020-02-04T23:05:49+03:00

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В Петербурге умер актер Дмитрий Бульба. В последние годы артист снимался в популярных сериалах вроде «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей» и «Невский. Проверка на прочность». Его не стало на 54-м году жизни.

В последние годы актер замыкался в себе и мелькал лишь в сериалах. Фото: kino-teatr.ru / "Невский. Проверка на прочность"

Но, в первую очередь, коллеги ценят его как актера в драмтеатре. В 1983 году он поступил в Ленинградский госинститут театра, музыки и кино, а после блистательной учебы пошел работать в ТЮЗ имени Брянцева. Появились и первые съемки в кино – «Чернов. Chernov», «Барак», «Улыбка». Но настоящая слава пришла к Дмитрию Бульбе после премьеры спектакля «Преступления и наказания», где он сыграл Свидригайлова.

Дмитрий Бульба в образе Свидригайлова. Фото: ptj.spb.ru

- Высокий, инфернальный и «мерцающе-сомнамбулический», он как никто другой подходил на эту роль. Вскоре после премьеры спектакля критик Лена Вестергольм писала: «Дмитрий Бульба – актер уникальный. Он вносит в Аркадия Свидригайлова всю силу, глубину, всю тонкость собственной человеческой природы и актерской натуры, всю взрывчатую силу, сдержанную меланхолию и недешевую философию, - рассказывает Санкт-Петербургский театр «Мастерская» в своей группе в Facebook.

По словам коллег, с 2000-х годов Дмитрий замыкался в себе, пропадал и не выходил на связь. Он мелькал лишь в телевизионных сериалах на небольших ролях.

ИСТОЧНИК KP.RU