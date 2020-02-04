2020-02-04T23:05:49+03:00
Общество

Умер актер «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Петербургский артист ушел из жизни на 54-м году жизни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге на 54-м году жизни умер актер Дмитрий Бульба. Фото: kino-teatr.ru / "Ментовские войны-9"В Петербурге на 54-м году жизни умер актер Дмитрий Бульба. Фото: kino-teatr.ru / "Ментовские войны-9"
Изменить размер текста:

В Петербурге умер актер Дмитрий Бульба. В последние годы артист снимался в популярных сериалах вроде «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей» и «Невский. Проверка на прочность». Его не стало на 54-м году жизни.

В последние годы актер замыкался в себе и мелькал лишь в сериалах. Фото: kino-teatr.ru / "Невский. Проверка на прочность"

В последние годы актер замыкался в себе и мелькал лишь в сериалах. Фото: kino-teatr.ru / "Невский. Проверка на прочность"

Но, в первую очередь, коллеги ценят его как актера в драмтеатре. В 1983 году он поступил в Ленинградский госинститут театра, музыки и кино, а после блистательной учебы пошел работать в ТЮЗ имени Брянцева. Появились и первые съемки в кино – «Чернов. Chernov», «Барак», «Улыбка». Но настоящая слава пришла к Дмитрию Бульбе после премьеры спектакля «Преступления и наказания», где он сыграл Свидригайлова.

Дмитрий Бульба в образе Свидригайлова. Фото: ptj.spb.ru

Дмитрий Бульба в образе Свидригайлова. Фото: ptj.spb.ru

- Высокий, инфернальный и «мерцающе-сомнамбулический», он как никто другой подходил на эту роль. Вскоре после премьеры спектакля критик Лена Вестергольм писала: «Дмитрий Бульба – актер уникальный. Он вносит в Аркадия Свидригайлова всю силу, глубину, всю тонкость собственной человеческой природы и актерской натуры, всю взрывчатую силу, сдержанную меланхолию и недешевую философию, - рассказывает Санкт-Петербургский театр «Мастерская» в своей группе в Facebook.

По словам коллег, с 2000-х годов Дмитрий замыкался в себе, пропадал и не выходил на связь. Он мелькал лишь в телевизионных сериалах на небольших ролях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три боеприпаса времен ВОВ обнаружили в водохранилище в Пушкинском районе
Умер актер «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Из-за украденного щенка самоеда по кличке Бриджит Джонс на петербурженку завели уголовное дело
74 аварии с участием такси произошли в Петербурге и Ленобласти с начала 2020 года
Автомастерскую на проспекте Юрия Гагарина освободили силой ради нужд культурного центра
Разработка интеграционного плана Петербурга и Ленобласти уже ведется
Пылающий «Шевроле Лачетти» напугал горожан у станции метро «Ломоносовская»
Первый в России университет ФСИН создадут в Петербурге к маю 2020 года
Морозы до минус 18 градусов ожидают в Ленобласти
УЕФА: коронавирус не повлияет на проведение ЕВРО 2020 в Петербурге
Бюджет на строительство коричневой линии метро Петербурга урезали на 1,6 млрд рублей