2020-02-05T15:41:13+03:00
Общество

Фан-зоны ЕВРО 2020 появятся на Дворцовой и Конюшенной площадях в Петербурге

В Северной столице ожидают около миллиона болельщиков
Полина ЖУКОВА
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Фан-зоны на ЕВРО 2020 откроют на Дворцовой и Конюшенной площадях.Фан-зоны на ЕВРО 2020 откроют на Дворцовой и Конюшенной площадях.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ожидается около миллиона болельщиков. Об этом рассказал журналистам 4 февраля вице-губернатор города Владимир Кириллов. Именно такое количество любителей футбола побывали в фан-зоне в 2018 году.

– В период чемпионата мира по футболу у нас в фан-зоне побывало порядка миллиона болельщиков. Поэтому мы думаем, что и на чемпионате Европы будет примерно такая же цифра, – отметил Владимир Кириллов.

Кроме того, стало известно, что в городе к ЕВРО 2020 организуют две фан-зоны. Одна из них разместится на Дворцовой площади. Однако займет ее не всю. Работать она будет в «усеченном» формате и будет одновременно вмещать в себя 15 тысяч человек.

– Работать зона просмотра матчей на Дворцовой площади будет с 3 по 12 июля, – добавил Владимир Кириллов.

Уже по традиции болельщики смогут собраться и на Конюшенной площади. Там тоже будет организована фан-зона. И ту, и другую будет готовить одна организация, выигравшая конкурс. Вице-губернатор также отметил, что Петербург ко встрече спортивного события готовится комплексно.

– Город готовится к проведению чемпионата Европы всесторонне. Это и транспортная инфраструктура, и вопросы безопасности, и вопросы логистики, и волонтеры. Волонтеров уже одобрено 1,5 тысячи человек. А всего подали заявки 9 тысяч, – отметил Владимир Кириллов.

Напомним, что накануне, 4 февраля, эксперты УЕФА и оргкомитета ЕВРО 2020 посетили Петербург с пятым и заключительным инспекционным визитом. Специалисты проверили стадион «Газпром Арена» и заявили, что он полностью готов к проведению ЕВРО 2020.

Вице-губернатор Петербурга о подготовке к Евро-2020.Петербург полностью готов к проведению матча Чемпионата Европы по футболу-2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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