2020-02-05T16:40:54+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг самых дешевых ипотечных предложений

Программа «Уралсиб – Готовое жилье» почетное заняла третье место
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Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг самых дешевых ипотечных предложений.Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг самых дешевых ипотечных предложений.
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самыми дешевыми ипотечными предложениями, согласно рейтингу, подготовленному порталом Сравни.ру. Кредитные предложения в рейтинге ранжировались по величине процентной ставки.

Программа «Уралсиб – Строящееся жилье» заняла 2 место в пятерке кредитных предложений банков на покупку жилья в строящемся доме, а «Уралсиб – Готовое жилье» – 3 место в рейтинге предложений с самой низкой ставкой на покупку квартиры на вторичном рынке.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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