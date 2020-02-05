SKODA KAROQ начинает свой особенный путь в Авто Премиуме

Долгожданный ŠKODA KAROQ начнет свой особенный путь в Санкт-Петербурге из шоу-румов группы «Авто Премиум».

Компактный кроссовер чешского бренда ŠKODA KAROQ представят 15 и 16 февраля сразу в трех дилерских центрах группы «Авто Премиум»: на пр. Энгельса, 35, на ул. Хасанская, 5 и на ул. Руставели, 25/2. Партнером проекта выступит Туристический клуб «ПИК», основанный семьей Валентина и Татьяны Афанасьевых. А в конце каждого дня состоится розыгрыш подарочного сертификата на необычное путешествие со знаменитыми основателями клуба.

Для гостей дилерских центров выходные 15 и 16 февраля станут праздничными. Шоу-румы, где обычно в центре внимания автомобили, обустроят по-новому, превратив в увлекательное пространство, где каждый взрослый и маленький гость обнаружит что-то интересное именно для себя. Здесь можно будет совершить виртуальное путешествие, проложив маршрут на импровизированной карте мира, принять участие в интерактивных мастер-классах, а главное, пройти тест-драйв нового ŠKODA KAROQ. Юные автомобилисты тоже смогут протестировать мини-автомобили ŠKODA и повеселиться на детской площадке.

Ведь ŠKODA KAROQ – совершенный представитель чешского бренда, который отлично приспособлен для жизни в городе и для путешествий всей семьей. Автомобиль наполнен решениями в духе Simply Clever. Это и отсеки для хранения бутылок в дверях, и держатель парковочных талонов, скребок для льда в лючке топливного бака и многие другие полезные и удобные мелочи. Кроме того, на центральной консоли и в задней части салона автомобиля предусмотрены разъемы нового типа USB-С.

Первых владельцев ŠKODA KAROQ ждет приятный сюрприз. В честь старта продаж ŠKODA AUTO Россия создала специальный пакет опций First Edition, который будет предлагаться каждому покупателю KAROQ бесплатно. В комплектации Ambition он включает в себя комбинированную обивку сидений, передние и задние датчики парковки, тонировку задних стекол, а также поясничные опоры в спинках передних сидений. В комплектации Style в пакет входит тонировка задних стекол, ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно) и датчики парковки спереди и сзади.

На старте продаж ŠKODA KAROQ предлагается в двух комплектациях – Ambition и Style. Начальная цена для Ambition составит 1 499 000 рублей, для Style – 1 673 000 рублей. Модель будет оснащена двигателем 1.4 TSI / 150 л.с. в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач (максимальная скорость 199 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,8 с, расход топлива в смешанном цикле 6,3 л/100 км).

Базовая комплектация Active, двигатель 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также двигатель 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

Уже в комплектации Ambition в автомобиле двухзонный климат-контроль Climatronic, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, круиз-контроль с ограничением скорости, ассистент подъема в гору, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками. Кроме того, в оснащение входят 3-спицевое кожаное рулевое колесо с функцией управления радио и телефоном, центральный замок с дистанционным управлением и задние датчики парковки.

В комплектации Style к оборудованию добавятся платформа SmartLink, позволяющая подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями, центральный замок KESSY, передние датчики парковки, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом.

В качестве опций покупателям предлагаются: адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон, система контроля дистанции спереди Front Assist, ассистент управления дальним светом Auto Light Assist. Автомобиль можно доукомплектовать стояночным дистанционным отопителем, позволяющим прогреть автомобиль и двигатель, что особенно актуально в Петербурге зимой.

ŠKODA KAROQ можно заказать в 8 цветах кузова: белый Pure, черный Deep перламутр, синий Reef металлик, зеленый Emerald металлик, серый Platinum металлик, бежевый Cappuccino металлик, коричневый Topaz металлик и серебристый Brilliant металлик. Доступны также легкосплавные диски – Castor 16, Triton 17 или Ratikon 17.

Забронировать и внести предоплату за автомобиль можно дистанционно на сайте «Авто Премиума». Подобный уникальный сервис реализован в Петербурге только на портале https://skoda-ap.ru.

ŠKODA KODIAQ в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2019 году в регионе Санкт-Петербург», «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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