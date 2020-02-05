В 2019 году Bonava ввела в эксплуатацию более 17 тысяч квадратных метров жилья

Шведский девелопер Bonava в прошлом году ввел в эксплуатацию 17100 кв. м жилья в Петербурге и Ленобласти. Большая часть пришлась на вторую очередь жилого комплекса бизнес-класса Magnifika Residence на набережной реки Охты (14030 кв. м, 199 квартир). В первом доме шестой очереди ЖК комфорт-класса Gröna Lund во Всеволожске Bonava сдала 3070 кв м.

Кроме того, в 2019 году шведский девелопер начал строительство пятой очереди Magnifika Residence. Новый этап включает два жилых дома высотой 2-14 этажей на 239 квартир площадью от 28,95 до 142,93 кв. м с высотой потолков 3 м. Проектом предусмотрены остекленные балконы и лоджии, французские балконы и открытые террасы площадью от 9,94 до 86,92 кв. В квартирах запроектирована система отопления водяными теплыми полами, а также индивидуальная система вентиляции с рекуперацией тепла, которая обеспечит очистку и подогрев воздуха, позволит экономить тепловые ресурсы.

Также в прошлом году компания приступила к строительству второго дома шестой очереди ЖК Gröna Lund и открыла детский сад на 160 воспитанников в составе первой очереди ЖК комфорт-класса Magnifika Lifestyle.

- Среди важных достижений компании в прошедшем году стоит отметить получение профессиональных наград, - отметила генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Черная. - Bonava стала BIM-компанией 2019 г. по версии Autodesk, победила в номинации «Лучший реализованный проект благоустройства жилого квартала в Ленинградской области» с проектом Gröna Lund (конкурс ЛенОблСоюзСтроя). ЖК Magnifika Lifestyle стал лауреатом премии «Доверие потребителя» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге.

По ее словам, одним из самых заметных итогов 2019 года для рынка стало снижение ключевой ставки Центробанком. Как следствие, снизились ставки ипотечного кредитования и укрепился спрос на жилье.