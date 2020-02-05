2020-02-05T19:08:52+03:00
Общество

«Работаем на полных мощностях»: на предприятиях рассказали о дефиците масок из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Маски стремительно исчезают с прилавков аптек, а цены на них уже успели вырасти до 30 %
Сергей ВОЛЧКОВ
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По данным комздрава, дефицита в аптеках, поликлиниках и больницах нет - на складах лежит около трех миллионов масок.По данным комздрава, дефицита в аптеках, поликлиниках и больницах нет - на складах лежит около трех миллионов масок.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Из-за вспышки китайского коронавируса в Санкт-Петербурге вырос спрос на медицинские маски. И если бы только спрос – по сообщениям жителей и гостей города, они еще и подорожали в среднем на треть. Дело дошло до того, что к ситуации подключилось территориальное управление антомонопольной службы. «Ждет ли нас дефицит? Хватит ли средств защиты на всех?» - вопросы, которые в последние несколько дней не сходят со страниц газет и экранов телеканалов.

В городском комитете по здравоохранению на оба этих вопроса отвечают вполне уверенно: нет, готовиться к худшему не нужно и сотнями скупать одноразовые повязки во всех аптеках в зоне досягаемости – тоже.

Производители масок заявляют, что отпускная цена не изменилась - следовательно, "скачок" происходит на уровне дистрибьюторов или самих аптек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Производители масок заявляют, что отпускная цена не изменилась - следовательно, "скачок" происходит на уровне дистрибьюторов или самих аптек.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Два раза в неделю наши специалисты проводят мониторинг 600 аптек Санкт-Петербурга и 113 медицинских учреждений – поликлиник, больниц и так далее, - рассказала «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – По данным на минувший понедельник, 3 февраля, на складах оставалось три миллиона медицинских масок. Считаем, что это удовлетворяет потребности горожан на сто процентов.

Не видят ничего страшного в происходящем и в производственном объединении «Маска» - ведущем производителе медицинской одежды в России. По словам представителей компании, из-за повышенного спроса предприятиям пришлось увеличить мощности – но не более того.

- В обычное время мы загружены где-то на семьдесят процентов, - отмечают на предприятии. – Сейчас работаем на полных мощностях. Дефицита не предвидится.

Но если вопрос с нехваткой медицинских масок можно считать закрытым, то с их стоимостью все не так просто. По словам представителей «Маски», отпускная цена компании (а именно ее продукцию можно встретить в большинстве петербургских аптек) в связи с повышенным ажиотажем никак не изменилась: как и прежде, она составляет в районе полутора-двух рублей за одну маску. Значит, скачок происходит где-то на уровне дистрибьюторов или самих аптечных сетей.

Основными покупателями масок, по словам сотрудников аптек, являются китайцы - партию в 500 штук они расхватывают за несколько часов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Основными покупателями масок, по словам сотрудников аптек, являются китайцы - партию в 500 штук они расхватывают за несколько часов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы разобраться в ситуации, петербургская антимонопольная служба (да не просто так, а по поручению главка) организовало в городе оперативную проверку аптек. Сотрудники ведомства отмечают, что помимо распоряжения начальства у них есть два заявления от петербуржцев – в обоих речь идет о необоснованном, по мнению граждан, росте цен.

- На данный момент ответы по нашим запросам предоставили 20 организаций, - уточнии в ведомстве. - По полученным данным рост цен на медицинские маски с начала февраля 2020 года составил от 2% до 30%. Мониторинг цен на эти медизделия будет проводиться еженедельно.

Напомним: на данный момент количество зараженных новым китайским вирусом составило больше 24 000 человек. В Санкт-Петербурге пока ни один случай не подтвердился - но больницу имени Боткина держат в состоянии повышенной готовности.

В Санкт-Петербурге в состояние повышенной готовности привели больницу имени Боткина. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в состояние повышенной готовности привели больницу имени Боткина.Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Старченко, член Лиги защиты пациентов, юрист:

- Конечно, здесь, как и в любой другой ситуации, свое берут законы рынка. Повышается спрос – увеличивается цена. Однако с учетом положения дел, которое сложилось сейчас в России, с учетом того, что китайский коронавирус у нас внесен в список особо опасных инфекций, такие сообщения, конечно же, нужно проверять. Если цены резко выросли без причины – не увеличилась нагрузка на предприятия, не изменился штат, не подорожали материалы и расходники – значит, здесь однозначно имеет место спекуляция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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