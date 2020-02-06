2020-02-06T16:18:23+03:00
Новости компаний

Private Banking ВТБ - лучший в России в области управления инвестициями

В 2019 г. ВТБ создал современную экосистему для эффективного управления капиталом клиентов и решения смежных вопросов
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ВТБ стал лауреатом премии Euromoney 2020. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ стал лауреатом премии Euromoney 2020. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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ВТБ стал лауреатом премии Euromoney 2020 по результатам ежегодного исследования рынка Private Banking. Сегодня услуги ВТБ Private Banking представлены в 26 городах России, при этом банк планирует дальнейшее расширение географии присутствия.

- Мы рады, что наши усилия и вклад в развитие рынка Private Banking получили столь высокую оценку международных независимых экспертов и коллег, – отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер. - Сегодня мы являемся лидером частного банковского обслуживания в России с долей рынка 30%. Оставаться номером один – как по качеству обслуживания клиентов, так и по доле рынка – наша стратегическая задача. Доверие клиентов всегда будет для нас высшей оценкой работы. А раз нам доверяет все больше и больше клиентов этого сегмента, значит мы на верном пути.

СПРАВКА

Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей. Им доступны классические банковские услуги с индивидуальными условиями, широкий выбор инвестиционных стратегий и персональное инвестиционное консультирование, услуги Family Office – юридическое и налоговое сопровождение, стратегии преемственности активов, альтернативные инвестиции и lifestyle менеджмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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