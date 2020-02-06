2020-02-06T16:52:35+03:00
Общество

Настоящая зима: В Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

На радостях горожане лепят снеговиков и делают «ангелов» [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Впервые за 2020 год в Петербурге выпало много снегаВпервые за 2020 год в Петербурге выпало много снегаФото: Артем КИЛЬКИН
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Самая настоящая зима пришла в Петербург. Ночная метель, 6 февраля, принесла в Северную столицу невиданное еще в этом году количество снега. Можно сказать, что для 2020 года это самый настоящий рекорд – на метеостанции города зафиксировали снежный покров высотой в 6 сантиметров.

Ночью на Петербург налетела настоящая метель Фото: СОЦСЕТИ

Ночью на Петербург налетела настоящая метельФото: СОЦСЕТИ

- Ура! К нам пришла зима, - радостно воскликнули горожане, делался фотографиями и видео в социальных сетях.

Петербуржцы радуются снегу в городе .

После бурной метели с погодой в Петербурге особенно повезло. В городе выглянуло солнце, что тоже редкость для Северной столицы. А легкий, чуть покусывающий мороз в минус 5 градусов, лишь дополнял зимнюю атмосферу.

Мороз и солнце, день чудесный Фото: СОЦСЕТИ

Мороз и солнце, день чудесныйФото: СОЦСЕТИ

- В Петербурге в ночь с 5 на 6 февраля впервые в этом году выпал (и не растаял) снег. Ну, как говорится, лучше поздно чем никогда, - отметили горожане.

Утром метель закончилась и город укрыло "одеяло" снега Фото: СОЦСЕТИ

Утром метель закончилась и город укрыло "одеяло" снегаФото: СОЦСЕТИ

Первыми играть со снегом побежали петербуржцы, которые за полночь еще не спали. Взрослые горожане, вспомнив детство, начали кидаться снежками и валяться в сугробах, делая «ангелов».

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Петербуржцы обрадовались снегу и стали делать "ангелов"
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Разумеется, не обошлось и без снеговиков. В этом году горожане их делали в основном из капусты. Но теперь оторвались по полной. Фотографиями своих шедевров они поделились в интернете.

Горожане сразу побежали лепить снеговиков / Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Горожане сразу побежали лепить снеговиков / Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Также горожане публикуют снимки своих радостных собак, которые давно соскучились по снегу, ведь в нем можно весело валяться, есть его и играть в снежки – даже никаких мячиков не надо.

Собаки тоже очень рады снегу Фото: СОЦСЕТИ

Собаки тоже очень рады снегуФото: СОЦСЕТИ

Увы, настоящая зима в Петербурге продлится не долго. Как рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус, уже со следующей недели в городе снова будет плюсовая температура. Из-за теплого циклона солнце скроется за облаками, снег растает и начнутся дожди.

Петербуржцы шутят, что в городе наступил первый день зимы Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы шутят, что в городе наступил первый день зимыФото: СОЦСЕТИ

- Ловите то, что есть сейчас, то что выпадет в субботу, потому как на какой-то длительный период холодной и снежной погоды рассчитывать не стоит, - посоветовал петербуржцам Леус.

В Петербурге после похолодания "распустились" ледяные цветы..На берегу Финского залива распустились… ледяные "цветы"! Настоящие "букеты" в виде кристаллической изморози появились вдоль береговой линии пляжа в Парке 300-летия в ночь на 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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