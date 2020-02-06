Синоптик рассказал, как долго в Петербурге продлится метель

Уже почти никто не ждал, а он появился. В ночь на четверг, 6 февраля, на Петербург обрушилась метель, оставив на утро заснеженные дороги, крыши домов, машины-сугробы. Неожиданно в город пришла настоящая, долгожданная зима. При этом, солнце нежно осветило это белое «одеяло». Этому очень обрадовались горожане и поспешили поделиться фотографиями и видео «необычного явления» в социальных сетях. Как рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус, за ночь выпало чуть больше 4 миллиметров осадков, а на метеостанции Северной столицы зафиксировали снежный покров высотой в 6 сантиметров. Поэтому, пока есть время, нужно быстрей хватать санки и лыжи, потому что зимняя погода продержится еще всего пару дней.

Зимняя погода простоит в городе еще пару днейФото: Артем КИЛЬКИН

- Зимняя погода сохранится еще три дня. В пятницу, 7 февраля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Регион будет находиться на периферии гребня антициклона. В такой ситуации ночью по-прежнему довольно холодно, в городе около минус 7-9 градусов и минус 7-12 по области, на востоке до минус 15. В дневные часы минус 3-5, - поведал синоптик.

А вот уже в субботу, 8 февраля, по территории региона начнет перемещаться теплый атмосферный фронт. Погода станет облачная, пройдет снег. Температура ночью до минус 4-6 градусов. Днем облачно, местами небольшой снег, температура от 0 до минус 2.

В воскресенье, 9 февраля, зима снова попрощается с петербуржцами. Северная столица окажется в теплом секторе циклон: облачная погода, местами слабые осадки. Ночью минус 1-3, а днем уже 0 и плюс 2 градуса.

Снег растает уже в начале следующей недели, поэтому надо ловить моментФото: Артем КИЛЬКИН

Следующая неделя, с 10 февраля, начнется новой волной еще более сильного тепла, чем в субботу. Там пройдут преимущественно дожди и температура в понедельник-вторник будет колебаться в пределах плюс 1-3 градусов. Поэтому со снегом придется распрощаться.

- Ловите то, что есть сейчас, то что выпадет в субботу, потому как на какой-то длительный период холодной и снежной погоды рассчитывать не стоит, - посоветовал петербуржцам Леус. - В начале следующей недели все растает. Будет ли потом еще что-то? Наверное, будет, но также кратковременно и немного.