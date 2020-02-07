Достали только рюкзак: МЧС ищет труп школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

Водолазы МЧС Петербурга в 11 часов утра пятницы, 7 февраля, снова приступили к поиску тела 14-летней девочки, которая накануне провалилась в ледяную воду Лахтинского разлива. Трагедия произошла в 17:50 часов 6 февраля. Одноклассники, девочка и мальчик, после уроков пошли гулять, но выбрали для этого крайне опасное место – тонкий, неокрепший лед.

- В 17:50 часов 6 февраля поступило сообщение о том, что в воде Лахтинского разлива недалеко от реки Глухарка в километре от берега кто-то провалился и кричит. В 18:12 часов в 700 метрах от берега из воды извлечен 14-летний мальчик и передан бригаде скорой помощи, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Подросток был в тяжелом состоянии – серьезное переохлаждение организма, обморожение голеней 1-й и 2-1 степени, на руках образовались ссадины ото льда, за который он хватался, пытаясь выбраться. В экстренном порядке его отправили в реанимацию детской городской больницы № 2.

Мальчика успели спасти и поместили в реанимацию. Он в тяжелом состоянииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спасатели осмотрели место, где провалился школьник, и поняли, что он был не один. Из воды они извлекли два рюкзака – один мальчика, а второй принадлежит его однокласснице. Водолазы МЧС начали поиски тела девочки, ныряли до поздней ночи, но найти не смогли.

Во втором часу ночи в полицию обратился отец девочки, который, видимо, еще не знал, что произошло. Он рассказал, что в четыре часа дня его дочь отзвонилась после уроков и сказала, что пошла гулять. Увы, гулять она пошла вместе с другом по тонкому льду.

Известно, что дети ходили в один из лицеев Приморского района и учились в одном классе. Сейчас поиски тела утонувшей девочки продолжается.