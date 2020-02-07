Теодор Курентзис исполнит Девятую симфонию Бетховена в Мариинском театре

В субботу, 8 февраля, в Санкт-Петербурге коллектив musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Симфонию №9 Ре-минор Людвига ван Бетховена. Концерт состоится при поддержке банка ВТБ - генерального спонсора хора и оркестра musicAeterna.

Выступление в концертном зале Мариинского театра продолжает большой тур коллектива musicAeterna, приуроченный к 250-летию со дня рождения композитора. Кульминацией юбилейных торжеств станет Бетховенский фестиваль на родине композитора в Бонне, центральным событием которого в свою очередь заявлен полный цикл симфоний Бетховена в исполнении musicAeterna. После этого оркестру предстоят выступления в Вене, Люцерне, Сеуле, Киото и Токио.

- Теодор Курентзис завоевал любовь публики всего мира во многом благодаря своей способности по-новому интерпретировать и исполнять хорошо знакомые всем классические произведения, - отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - 8 февраля оркестр под управлением Курентзиса выйдет на сцену Концертного зала Мариинского театра, чтобы представить оригинальное прочтение самой известной симфонии великого композитора. Этот концерт - ожидаемое событие в культурной жизни Петербурга, которому в рамках общебанковской программы «Культурная страна» мы рады оказать поддержку.