Билайн обновил линейку семейных тарифов

Становимся ближе вместе с Билайн! Новый тариф подходит для мультидевайсного потребления: все сим-карты семьи или близки людей объеденяются в одном тарифе. Контроль расходов можно отслеживать в приложении «Мой Билайн». В новых тарифах клиенты смогут воспользоваться дополнительными возможностями для общения: безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими практически по всей стране.

- Первые тарифы для семейного потребления Билайн запустил в 2016 году, опередив этот тренд, - рассказала и Исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн Ирина Лебедева. - И сегодня с нами уже более 4 млн клиентов, довольных простотой и удобством продукта, возможностью экономить семейный бюджет. Мы рады представить новую продуктовую линейку «Близкие люди». Близкие люди – это не только семья. Наши тарифы для всех, кто хочет понятности и прозрачности в управлении самими современными телеком услугами, ТВ-сервисами. Для тех, кто хочет выгодно общаться с друзьями, родными или просто знакомыми. А также для тех, кто хочет объединить все свои девайсы и умные устройства в одном счете. Чем больше людей подключено к одному к тарифу, тем дешевле будет стоимость услуг для одного клиента. Важным изменением стала отмена повышенной стоимости междугородних звонков. Теперь для наших клиентов действует единая цена на все звонки по всей стране».

Больше возможностей новыми тарифами

В новой тарифной линейке Билайн сохранил преимущества предыдущего поколения (возможность объединить номера семьи в одном тарифе и счете, разделить пакеты минут и интернета с родными, вместе смотреть Билайн ТВ и пользоваться Домашним интернетом бесплатно) и добавил к ним новые:

- популярные мессенджеры стали бесплатными

- неограниченные звонки с семейной опцией* без дополнительных расходов

- любимый мобильный номер любого оператора

- единая стоимость на местные и междугородние звонки сверх пакета

По Санкт-Петербургу новая линейка «Близкие люди» включает сразу 5 новых тарифов с абонентской платой от 350 до 2500 рублей. Объем и наполнение тарифов зависит от выбранного пакета. Стоит отметить, чем старше тариф, тем больший объем услуг входит в абонентскую плату.

Безлимит на мессенджеры

Порядка 60% интернет-трафика клиентов семейных тарифов приходится на мессенджеры, поэтому в тарифах «Близкие люди 1» и «Близкие люди 2» тарифицироваться не будут текстовые и аудио сообщения, голосовые и видео звонки в WhatsApp (12+), Viber (18+), Snapchat (12+), Skype (12+), ICQ (12+), KaKaoTalk (6+), Google Hangouts (6+), WeChat (18+), а начиная с тарифа «Близкие люди 3» и старше – интернет безлимитный.

Любимый номер

Билайн открывает для своих клиентов возможность подключения любимого мобильного номера любого оператора связи разных регионов России, так как по данным внутренней аналитики Билайн, порядка 25% семейных клиентов хотя бы раз в месяц звонят в другие регионы. Такой возможностью могут воспользоваться клиенты тарифов «Близкие люди», в том числе и владельцы дополнительных номеров, которые пользуются совместными пакетами услуг с основным номером.

Звонки на любимый номер не расходуют основной пакет минут тарифа. При этом звонки на номера Билайн, выбранные в качестве любимого номера, безлимитны и бесплатны. Вызовы на любимые номера других российских операторов продолжительностью более 1000 минут в месяц тарифицируются по цене местных вызовов на номера других операторов сверх пакета. Услуга без платы за подключение, без абонентской платы и платы за смену любимого номера.

Одна страна – одна цена

На всех тарифах новой линейки звонки из пакета минут можно расходовать на любые номера операторов мобильной связи России. Таким образом, для клиентов тарифов «Близкие люди» нет разницы между стоимостью местных и междугородних звонков. Стоимость 1 минуты разговора на номера других операторов сверх основного пакета минут приравнивается к местным звонкам и составит 3 рубля. Звонки на номера Билайн сверх пакета не тарифицируются.