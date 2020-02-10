ВТБ получил награду Московской биржи как «Лучший брокер 2019»

ВТБ Капитал Инвестиции получил награду Московской биржи «Лучший брокер 2019» по итогам ежегодного конкурса «Лучший частный инвестор 2019». 47 участников, занявших с 1 по 100 место в основном зачете, являются клиентами ВТБ. По итогам конкурса ВТБ Капитал Инвестиции удостаивается звания «Лучший брокер» третий год подряд.

- Мы рады столь высоким показателям наших клиентов, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

- ВТБ Капитал Инвестиции активно работает над совершенствованием предлагаемых сервисов. Сделать процесс инвестирования простым, понятным и прозрачным - наша стратегическая задача. Мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» сегодня представляет собой полноценный торговый терминал и даёт доступ к торговле более 5000 инструментами. Важным преимуществом платформы является бесплатный доступ к адаптированным материалам аналитической команды ВТБ, которая не раз признавалась лучшей в России. Это позволяет принимать грамотные инвестиционные решения.

Объем средств под управлением ВТБ Капитал Инвестиции сегодня превышает 2 трлн рублей. Объединенная инвестиционная продуктовая платформа банка ВТБ – ВТБ Капитал Инвестиции включает в себя несколько направлений: крупнейшую управляющую компанию для российских и международных инвесторов – ВТБ Капитал Управление Инвестициями; департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам; ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов; ВТБ Капитал Форекс.

- Торгово-инвестиционное приложение «Мои инвестиции», экспертная аналитическая поддержка, образовательный проект «Школа инвестора» – можно долго перечислять достижения команды ВТБ, - подчеркнул председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. - Лучшее свидетельство высокого класса сервиса – популярность у клиентов, даже самых взыскательных – 47 из 100 лучших трейдеров ЛЧИ 2019 работали именно через ВТБ. Поздравляем и желаем достигать новых вершин профессионализма!