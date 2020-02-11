Абоненты МТС получат в подарок 300 рублей от «Биглиона»

Абоненты МТС, пользователи крупнейшего агрегатора скидок «Биглион», в рамках большой акции МТС «Подарки каждую неделю!» получают дополнительную скидку в размере 300 рублей на купоны «Биглион». Акция действует до 15 марта 2020 года. Для того, чтобы получить подарок, абоненту нужно зайти в приложение «Мой МТС» (раздел «Выгода») или в приложение «МТС Cashback» (раздел «Подарки»), найти акцию и получить промокод от «Биглиона».

После этого на сайте «Биглион» абонент выбирает желаемую услугу, вводит в соответствующем поле промокод при оформлении заказа и получает дополнительную скидку.

В Санкт-Петербурге в рамках этой акции доступны десятки салонов красоты, ресторанов и кафе, развлечения для детей и взрослых, занятия фитнесом и путешествия.

Не пропустите! Промокод действует ровно одну неделю - с 00.00 понедельника по 23.59 воскресенья. Новый промокод будет появляться каждый понедельник.

Также каждую неделю всем участникам акции будет доступен один подарок от каждого партнера.

Партнерский материал.