2020-02-11T15:26:44+03:00
Общество

Ученые Петербургского университета промышленных технологии и дизайна нашли новый способ реставрации книг

Его уже оценили специалисты Библиотеки Российской Академии Наук
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Фото предоставлено СПбГУПТД.Фото предоставлено СПбГУПТД.
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Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали технологию формирования бумаги, положенную в основу реставрации ветхих документов и книжных памятников методом напыления целлюлозных волокон на недостающие части листа. Технология позволит получить более полные данные о материальной основе редких и ценных бумажных документов, старинных писем, дневников и грамот, а также полностью исключить разрушение структуры бумаги и размыв краски, появляющиеся при использовании традиционного метода реставрации исторических документов.

Сейчас реставрация листов ветхих документов проводят на реставрационно-отливной машине осаждением волокон из водно-волокнистой суспензии на недостающие части листа. Такой способ восстановления документов, содержащих рисунки и тексты, выполненные водорастворимыми красками и чернилами, зачастую приводит к разрушению структуры бумаги и размыву краски. Новая технология аэродинамического формования бумаги, разработанная учеными СПбГУПТД, гарантирует сохранность ветхих листов и текста, за счет ограниченного расхода воды.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Исследования проводились в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации ведущим научным сотрудником проблемной научно-исследовательской лаборатории СПбГУПТД Ольгой Деркачевой. «Испытания проводились на образцах рукописного документа 19 века, предоставленных Российской Национальной Библиотекой для восполнения утерянных частей листа», - комментирует ход работы автор разработки.

Преимущество метода оценивает ведущий научный сотрудник федерального центра консервации библиотечных фондов Российской Национальной Библиотеки Екатерина Трепова: «Метод аэродинамического формирования бумаги, разработанный Университетом промышленных технологий и дизайна, значительно снизит трудоемкость реставрации, а также предотвратит растекание текста и размывание красок и чернил, возникающие при способе долива листа».

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Новый метод был оценен и специалистами Библиотеки Российской Академии Наук.

- Данная система позволит подбирать наиболее подходящую реставрационную композицию волокон, близкую к составу реставрируемого листа, - комментирует заведующая Научно-исследовательского отдела консервации и реставрации библиотечных фондов Библиотеки Российской Академии Наук Екатерина Тилева. - Внедрение системы, разработанной учеными Санкт-Петербургского Университета промышленных технологий и дизайна, в практику реставрационных центров, специализированных отделов архивов, библиотек и музеев перспективно и важно для лучшего обеспечения сохранности документов.

Стоит отметить, что разработка ученых СПбГУПТД будет использована также для проведения всех видов экспертизы исторических документов: анализа материала бумаги, исследования технологических особенностей листов, мониторинга состояния листов бумаги и оценки степени их старения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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