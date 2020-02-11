Зимы не будет: Сурки проснулись в Ленинградском зоопарке

Теперь официально – зимы в Петербурге не будет. В Ленинградском зоопарке неожиданно раньше времени проснулись сурки. О том, что главные «метеорологи» Северной столицы вышли из спячки и рассказали во вторник, 11 февраля, сотрудники зоопарка. Именно они заметили, как два мокрых носа с толстыми щеками высунулись из своего укрытия.

Первый раз сурки выглядывали из домика еще в понедельник, 10 февраля, но выходить не стали. Во вторник старшие все же решили, что спать им надоело.

- Сотрудники обнаружили двух степных сурков, Ижорика и Августину, вне своего укрытия, трое их детенышей из домика еще не выглядывали, - поведали в Ленинградском зоопарке.

Сурок с интересом изучает свою территорию после продолжительного снаФото: принтскрин видео.

Столь раннее пробуждение совсем не свойственно обитателям петербургского зоосада. Как правило, из зимней спячки сурки выходят не раньше марта-апреля. Так, в 2019 году они открыли свои заспанные глазки в конце марта, а в 2018 году и вовсе покинули норку только в начале апреля. При этом грызуны даже не успели похудеть за время спячки.

- Как видите, они очень упитанные, - отметили сотрудники зоопарка в разговоре с "КП-Петербург". - Обычно они наедаются осенью перед сном и существуют на этом жирке всю зиму. Но сейчас они проснулись пухлые и очень спокойны к еде.

Как отметили в зоосаде, обратно на "боковую" грызуны не собираются. Поэтому можно считать, что весна официально пришла в Петербург.

Необычно теплая зима вольно сильно сбила порядок времен года в Петербурге. Так, в январе в городе уже начали распускаться весенние цветы, расти грибы, летать бабочки. Да и знаменитые кольчатые нерпы стали раньше рожать детенышей. Как правило, малыши у ластоногих начинают появляться на свет в конце февраля - начале марта. Однако первые щенки уже родились и покрылись белым пушком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/760150" frameborder="0"></iframe> В Ленинградском зоопарке, почуяв весну, проснулись сурки.

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