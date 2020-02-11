2020-02-11T17:21:31+03:00
Дом. Семья

Зимы не будет: Сурки проснулись в Ленинградском зоопарке

Главные «метеорологи» Петербурга неожиданно рано вышли из спячки [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленинградском зоопарке проснулись суркиВ Ленинградском зоопарке проснулись суркиФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Теперь официально – зимы в Петербурге не будет. В Ленинградском зоопарке неожиданно раньше времени проснулись сурки. О том, что главные «метеорологи» Северной столицы вышли из спячки и рассказали во вторник, 11 февраля, сотрудники зоопарка. Именно они заметили, как два мокрых носа с толстыми щеками высунулись из своего укрытия.

Первый раз сурки выглядывали из домика еще в понедельник, 10 февраля, но выходить не стали. Во вторник старшие все же решили, что спать им надоело.

- Сотрудники обнаружили двух степных сурков, Ижорика и Августину, вне своего укрытия, трое их детенышей из домика еще не выглядывали, - поведали в Ленинградском зоопарке.

Сурок с интересом изучает свою территорию после продолжительного сна Фото: принтскрин видео.

Сурок с интересом изучает свою территорию после продолжительного снаФото: принтскрин видео.

Столь раннее пробуждение совсем не свойственно обитателям петербургского зоосада. Как правило, из зимней спячки сурки выходят не раньше марта-апреля. Так, в 2019 году они открыли свои заспанные глазки в конце марта, а в 2018 году и вовсе покинули норку только в начале апреля. При этом грызуны даже не успели похудеть за время спячки.

- Как видите, они очень упитанные, - отметили сотрудники зоопарка в разговоре с "КП-Петербург". - Обычно они наедаются осенью перед сном и существуют на этом жирке всю зиму. Но сейчас они проснулись пухлые и очень спокойны к еде.

Как отметили в зоосаде, обратно на "боковую" грызуны не собираются. Поэтому можно считать, что весна официально пришла в Петербург.

Необычно теплая зима вольно сильно сбила порядок времен года в Петербурге. Так, в январе в городе уже начали распускаться весенние цветы, расти грибы, летать бабочки. Да и знаменитые кольчатые нерпы стали раньше рожать детенышей. Как правило, малыши у ластоногих начинают появляться на свет в конце февраля - начале марта. Однако первые щенки уже родились и покрылись белым пушком.

В Ленинградском зоопарке, почуяв весну, проснулись сурки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детеныши серого тюленя нерпы начали рождаться на берегу Балтийского моря и Финского залива

Первые двое малышей появились на свет и попали на камеры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Шотландский терьер: что нужно знать о породе
Если вы когда-нибудь мечтали хоть чуть-чуть прикоснуться к жизни древнего мира, то сделать это можно с помощью салюки, ведь это одна из самых древних пород собак, история которой уходит вглубь даже не веков, а тысячелетий
Новости 24
Крикливая сойка спасла больную краснокнижную сову в Петербурге
Бесплатные курсы русского языка для мигрантов открылись в Петербурге
Суд Петербурга забанил сайт с санкционным хамоном
Новую скоростную трассу построят в Петербурге
Школьник со странными татуировками на теле расстрелял мигранта в Полежаевском парке
Смольный ищет инвестора, который построит надземный путепровод на «переходе смерти»
Пьяный пермяк в петербургском кафе зарезал посетителя, за отказ в обслуживании
На Московском проспекте на полтора месяца ограничат движение
В соцсетях умилились спасенному новорожденному нерпенку, сосущему рыбку вместо соски
В Архангельске поставили дорожный знак, от которого надо звонить маме
Из-за надвигающегося урагана службы Ленобласти перешли в режим повышенной готовности
Пассажирам опоздавшего «Сапсан» вернут деньги за билеты
Труп двухнедельного ребенка нашли в доме в Ленобласти
КГИОП отказался включать здание медсанчасти на Одоевского в охранный список
Пьяный петербуржец до смерти забил отца скалкой
Детеныши серого тюленя нерпы начали рождаться на берегу Балтийского моря и Финского залива
Кота со сгнившими зубами и опухолью на голове спасают в Петербурге
Полицейские, избившие подростка на допросе, получили реальные тюремные сроки
Руферы забрались на крышу Главного штаба Эрмитажа в Петербурге
Развращавшего малолетних петербурженок в соцсетях нашли в Мордовии
Житель Кудрово кастетом переломал черепа собутыльникам, которых заподозрил в краже
Ночью в Петербурге сгорела машина главного инспектора УФСИН Ленобласти
«Газель» провалилась под тонкий лед в Мурино
На проспекте Культуры маршрутка влетела в припаркованный грузовик
В Сестрорецке открылся роддом, которого ждали 30 лет
Такси вылетело на автобусную остановку на Индустриальном проспекте
Дождь, мокрый снег и до +5 градусов: погода на вторник, 11 февраля, в Санкт-Петербурге