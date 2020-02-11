Детеныши серого тюленя нерпы начали рождаться на берегу Балтийского моря и Финского залива

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

У тюленей, балтийских и ладожских нерп начался сезон появления на свет потомства. Детеныши ластоногих уже активно рождаются и набираются сил рядом с родителями. Одних их первых беленьких пушистиков заметили наблюдатели с помощью специальной камеры слежения, которую установили зоологи на берегу Балтийского моря в Эстонии.

- Уже неделю назад один ползал, и мамка такая за ним, чтоб никто не обидел, - заметил один из наблюдателей.

Напомним, что в связи с аномальной зимой, нерпам и тюленям тяжело выкармливать свое потомство. Из-за отсутствия крепкого покрова льда и частных штормов, малыши могут потеряться и остаться без мамы.

Нерпенок, найденный в СтрельнеФото: СОЦСЕТИ

Так, на минувшей неделе в Стрельне Петербурга нашли трехдневного малыша нерпы. Детеныша спасли, подлечили. Сейчас он находится в безопасности и подрастает. Малюська пьет растворчик из трубочки и потом по полчаса сосет кусочек рыбки вместо соски.

Специалисты настоятельно рекомендуют, в случае встречи с детенышем нерпы, не трогать его и стараться не напугать. Нужно сразу позвонить по телефону горячей линии Фонда друзей балтийской нерпы 699-23-99, описать животное, его местонахождение, сделать фотографии и ждать приезда специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU