2020-02-11T12:20:58+03:00
Дом. Семья

Детеныши серого тюленя нерпы начали рождаться на берегу Балтийского моря и Финского залива

Первые двое малышей появились на свет и попали на камеры [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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У тюленей и нерп начали рождаться детенышиУ тюленей и нерп начали рождаться детенышиФото: принтскрин видео.
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У тюленей, балтийских и ладожских нерп начался сезон появления на свет потомства. Детеныши ластоногих уже активно рождаются и набираются сил рядом с родителями. Одних их первых беленьких пушистиков заметили наблюдатели с помощью специальной камеры слежения, которую установили зоологи на берегу Балтийского моря в Эстонии.

- Уже неделю назад один ползал, и мамка такая за ним, чтоб никто не обидел, - заметил один из наблюдателей.

Напомним, что в связи с аномальной зимой, нерпам и тюленям тяжело выкармливать свое потомство. Из-за отсутствия крепкого покрова льда и частных штормов, малыши могут потеряться и остаться без мамы.

Нерпенок, найденный в Стрельне Фото: СОЦСЕТИ

Нерпенок, найденный в СтрельнеФото: СОЦСЕТИ

Так, на минувшей неделе в Стрельне Петербурга нашли трехдневного малыша нерпы. Детеныша спасли, подлечили. Сейчас он находится в безопасности и подрастает. Малюська пьет растворчик из трубочки и потом по полчаса сосет кусочек рыбки вместо соски.

Специалисты настоятельно рекомендуют, в случае встречи с детенышем нерпы, не трогать его и стараться не напугать. Нужно сразу позвонить по телефону горячей линии Фонда друзей балтийской нерпы 699-23-99, описать животное, его местонахождение, сделать фотографии и ждать приезда специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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