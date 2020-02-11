Глава регионального отделения партии «Родина»: Мы за возрождение Санкт-Петербургской губернии

Губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александр Дрозденко и Александр Беглов сделали один за другим громкие заявления о необходимости транспортной, социальной и экономической интеграции субъектов Российской Федерации, которые они возглавляют.

- Мы хотим, чтобы люди двух субъектов стали жить лучше, качественнее, и экономически субъекты получили бы дополнительную синергию для развития. Дело не в границах - дело в людях. Нужно думать о людях, а не о границах, - отметил глава 47-го региона и призвал не устраивать на теме гипотетического объединения регионов «политический хайп». Это был явный намек на недавнюю пресс-конференцию руководителя регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области Валерия Шинкаренко и экономиста Михаила Хазина.

23 января на встрече с журналистами они предложили сделать Санкт-Петербург и Ленобласть единым регионом. Теперь лидер «Родины» в Ленобласти объяснил свою позицию и отметил, что вопрос объединения субъектов актуален как никогда.

«ДУМАТЬ О ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»

- Мы этим вопросом стали активно заниматься с 2016 года. Мы должны думать о жизни людей. Мы не должны быть слепыми, глухими и немыми. Запрос на объединение исходит от людей, жителей пригородов Санкт- Петербурга, которые ныне чувствуют себя людьми второго сорта по сравнению с петербуржцами, - отметил Шинкаренко.

- С чем это связано?

- Каждый день 440 тысяч жителей Ленинградской области едут на работу в Санкт-Петербург, едут через узкие «горлышки» дорог, тратя на дорогу по полтора часа в одну сторону. Не может дорожная инфраструктура и социальная инфраструктура, построенная в прошлом веке, отвечать современным требованиям. Сегодня только в одном Мурино проживает около ста тысяч человек. К 2030 году по официальному плану там будет 160 тысяч квартир. Дефакто там будет проживать около полумиллиона человек, но сейчас там нет ни одной поликлиники и отдела полиции.

Вы представляете, чем грозит такая концентрация людей на маленьком пятачке. Для сравнения: 211 тысяч проживает на большом Васильевском острове. У Ленинградской области нет ресурсов для содержания таких городов, как Мурино. А почему нет ресурсов? Потому что нет налоговых поступлений. А налоговых поступлений нет, потому что основные налоги жители этих новых городов платят в Санкт-Петербурге. В этом самая главная проблема.

«НУЖНА СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

- Тезис близок жителям Приозерска, Выборга или Тихвина и другим удаленным от Петербурга городам и селам?

- Во-первых, давайте сравним размер социальных пособий. В Петербурге они выше. Естественно, все жители Ленинградской области будут рады тому, что их социальные пособия увеличатся до петербургских размеров. Они этого заслуживают.

Ну и, во-вторых, объединенный бюджет, да и в целом объединенные возможности региона позволят больше тратить на социальную инфраструктуру и в удаленных от Петербурга районах. Чем мощнее будет субъект Федерации, тем больше у него будет бюджет, тем больше он будет зарабатывать. И соответственно тем больше он будет тратить на своих жителей.

- А что будет с управлением?

- Мы за возрождение Санкт- Петербургской губернии. По нашему замыслу, вместо двух правительств должно быть одно. Сейчас два Законодательных собрания, а должно быть одно. Сейчас два губернатора, а должен быть один губернатор. Будет градоначальник или нет - пусть решает верховная власть. Очевидно, что объединение приведет к сокращению вакансий для чиновников. Пусть идут работать в другие сферы, а сэкономленные деньги пойдут людям. Нужно строить систему эффективного управления. Сегодня в России ее нет. Все это признают. По- этому и правительство было отправлено в отставку. Те задачи, которые ставят перед чиновниками, они не выполняют.