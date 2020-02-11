В Петербурге открылся первый на Северо-Западе дилерский центр SKODA с интерактивным шоу-румом

В Петербурге открылся Сигма Василеостровский - первый официальный дилер ŠKODA на Северо-Западе России. Интерактивный шоу-рум площадью 409 кв.метров разместился в центре города, на Большом проспекте Васильевского острова. От других салонов его отличает концепция интерактивного пространства. Она позволяет сделать взаимодействие между дилером и клиентом более мобильным, комфортным и наглядным, благодаря внедрению в процесс покупки и обслуживания автомобиля инновационного оборудования.

Адрес интерактивного шоу-рума - Большой проспект Васильевского острова, 98 А.

Так, например, в отличие от других дилерских центров, у посетителей нового шоу-рума появилась возможность конфигурировать свой будущий автомобиль на широкоформатном сенсорном мониторе, примеряя на любую модель ŠKODA различные цвета, диски и опции. Также для гостей созданы современные стильные и удобные зоны для отдыха и переговоров. Найдется занятие и для самых маленьких посетителей – для них оборудована уютная и безопасная детская зона.

НОВЫЙ ПОДХОД К ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ

В новом дилерском центре доступен весь модельный ряд ŠKODA для тест-драйва и покупки. В 2020 году новый автоцентр планирует реализовать более 450 автомобилей ŠKODA, и за первый месяц работы счастливыми обладателями ŠKODA уже стали десять клиентов Сигма Василеостровский. Автоцентр предлагает своим клиентам услуги по страхованию и приобретению автомобилей в кредит, лизинг и по программе trade-in.

Официальное открытие состоится 15-16 февраля.

Кроме того, Сигма Василеостровский осуществляет полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей ŠKODA, включая гарантийный и постгарантийный ремонт. Сервисная зона занимает площадь 532 кв.м и оборудована 8 постами. В автоцентре можно приобрести оригинальные запасные детали и аксессуары к автомобилям ŠKODA, а также дополнительное оборудование.

- Мы стали первой компанией в Северо-Западном регионе, реализовавшей новый интерактивный формат дилерского предприятия ŠKODA. Открытие нового автоцентра для нас знаменательное событие, - комментирует директор дилерского центра Олег Лозовик. - Сигма Василеостровский стал вторым автосалоном ŠKODA в группе компаний Сигма. Этот проект позволяет нашим клиентам совершенно по-новому подойти к процессу покупки автомобиля. Мы уверены, что наше длительное сотрудничество с маркой ŠKODA выйдет на новый уровень и укрепит наши позиции на рынке».

Официальное открытие нового дилерского центра состоится 15 и 16 февраля. В эти дни стать гостем автоцентра и принять участие в праздничном мероприятии может любой желающий. Помимо презентации необычного интерактивного пространства дилерского центра здесь пройдет премьера долгожданного кроссовера ŠKODA KAROQ. Гости смогут оценить все преимущества новинки – от выдающегося дизайна и комфорта внутреннего пространства автомобиля для всей семьи, до внедорожных характеристик новинки во время тест-драйва.