2020-02-12T12:17:03+03:00
Досуг

В День святого Валентина петербуржцев приглашают на иммерсивное свидание

Зрители шоу «Вернувшиеся» окажутся в старинном особняке и познакомятся в загадочным семейством Алвингов
Маргарита РЕПИНА
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"Вернувшиеся" - это не просто спектакль, а настоящий эксперимент для зрителей."Вернувшиеся" - это не просто спектакль, а настоящий эксперимент для зрителей.
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Как сделать свидание в День святого Валентина незабываемым? Отправиться вдвоем в старинный загадочный особняк, расположившийся на Дворцовой набережной. Хозяева дома - достопочтенное семейство Алвинг. Именно с ними предстоит познакомиться петербуржцам, оказавшись на иммерсивном шоу «Вернувшиеся».

«Вернувшиеся» - это не просто постановка, а театр тотального погружения, в котором из наблюдателя зрители превращаются в соучастника происходящего. Действие разворачивается одновременно на четырех этажах старинного дома, а гости Алвингов сами решают за кем и куда следовать.

В преддверии 14 февраля создатели шоу приглашают петербуржцев на иммерсивное свидание. Уже при входе влюбленным предложат лучший столик в баре. Там зрителей уже будет ждать игристое и блюдо с фруктами.

Останется только набраться духа, довериться стенам дома и заглянуть в историю загадочной семьи. Особая атмосфера поможет пережить все события максимально остро.

В основу шоу легла пьеса отца новой драмы Генрика Ибсена «Привидения». Петербуржцам представят режиссерскую версию Мигеля. «Вернувшиеся» – эталон иммерсивности, номинант театральной премии «Золотая Маска» 2018. Постановка снискала высокую оценку российских и зарубежных критиков.

НА ЗАМЕТКУ

Строго ограниченная серия билетов действует на сеансы 19.30 в даты 13, 14 и 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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