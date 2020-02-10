2020-02-12T12:42:05+03:00
Досуг

В Петербурге фильм «Соник в кино» начнут показывать за неделю до всероссийской премьеры

Первыми увидеть историю о реактивном синем ежике можно в кинотеатрах «Люксор»
Маргарита РЕПИНА
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Соник стал героем полнометражного фильма. Фото: кадр из фильма.Соник стал героем полнометражного фильма. Фото: кадр из фильма.
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Реактивный синий ёж, хорошо знакомый зрителям по видеоиграм и мультфильмам, теперь появится на больших экранах в полнометражном фильме «Соник в кино». Приключенческая комедия создана по мотивам всемирно популярной франшизы от SEGA.

По сюжету ярко-синий ежик Соник, пришелец из другого мира, то и дело попадает в разные неприятности на Земле в компании своего нового – человеческого – друга Тома (Джеймс Марсден). Им противостоит Доктор Роботник (Джим Керри) – он мечтает схватить Соника, чтобы использовать его суперсилы для достижения мирового господства.

Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

Превращение ключевого для SEGA персонажа видеоигры в героя масштабного кинопроекта стало возможным благодаря трем фигурам: гению комедии Джиму Керри, создателю франшизы «Форсаж» Нилу Морицу и режиссеру Джеффу Фаулеру, который был фанатом Соника с самого детства.

По словам Морица, было непросто наполнить этот проект узнаваемыми элементами франшизы, которых ждут фанаты, и в то же время сделать фильм понятным и увлекательным для абсолютно новых зрителей, не знающих, кто такой Соник.

- В этом фильме есть все, что мы любим в кино: насыщенное действие, юмор, а также душевное тепло, которое рождает дружба Соника и человека, - говорит Мориц.

В широкий прокат «Соник в кино» выходит 20 февраля, но у зрителей кинотеатра «Люксор» есть уникальная возможность увидеть фильм раньше на неделю – с 13 февраля. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте кинотеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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