2020-02-12T13:27:18+03:00
Досуг

Петербуржцев приглашают на выставку-ярмарку скидок и распродаж в «Ленэкспо»

Свои товары представят компании со всех регионов России и других стран мира
Маргарита РЕПИНА
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Ярмарка OUTLET пройдет 20-23 февраля. Фото: организаторы/Екатерина Мозина.Ярмарка OUTLET пройдет 20-23 февраля. Фото: организаторы/Екатерина Мозина.
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В Петербурге пройдет крупнейшая ярмарка скидок и распродаж OUTLET. У жителей и гостей города будет возможность приобрести различные товары по выгодным ценам. Участниками ярмарки станут компании со всех регионов России и других стран мира. Организатором события выступает выставочная компания «Фарэкспо».

Продлится OUTLET четыре дня - 20 по 23 февраля. В 7 павильоне «Ленэкспо» покупатели найдут самые интересные предложения от несезонных товаров и вещей из прошлых коллекций до новинок. Среди них - одежда, обувь, изделия из кожи и меха, кожгалантерея, сумки, перчатки, текстиль, товары для дома, товары для красоты и здоровья и многое другое.

Кроме того, для посетителей будет работать гастрономическая экспозиция. В этой зоне будут представлены мясные и рыбные деликатесы, продукция фермерских хозяйств, мед, сухофрукты, кондитерские изделия, специи, масла, натуральные напитки.

На ярмарке будут представлены не только вещи, но и продукты. Фото: jорганизаторы/Екатерина Мозина.

На ярмарке будут представлены не только вещи, но и продукты. Фото: jорганизаторы/Екатерина Мозина.

Прошлая ярмарка прошла в сентябре. Свои товары представили более 160 участников. На всех стендах проходили акции и распродажи, действовали скидки от 10 до 70%. Посетили выставку больше 20 тысяч человек. В феврале покупателей ожидается не меньше. Для удобства посетителей от станции метро «Приморская» до выставочного комплекса будет «Ленэкспо» курсировать бесплатный автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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