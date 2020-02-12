2020-02-12T14:00:21+03:00
Новости компаний

В 2020 году более 50 петербургских предприятий начнут внедрять бережливое производство

В течение трех лет это позволит увеличить производительность компаний по меньшей мере на 30%
Маргарита РЕПИНА
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IV Санкт-Петербургский Международный Форум Труда пройдет в Петербурге 27-28 февраля.IV Санкт-Петербургский Международный Форум Труда пройдет в Петербурге 27-28 февраля.
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С конца марта 2020 года в Петербурге начнет самостоятельную работу региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Его сотрудники помогут предприятиям внедрять принципы бережливого производства и повышать производительность.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» стартовал в Петербурге в 2019 году и продлится до 2024 года. В программе могут участвовать средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей: обрабатывающие производства, предприятия ЖКХ строительные, логистические и сельскохозяйственные компании. Государство предлагает участникам нацпроекта различные меры поддержки: от помощи в выходе на экспорт до обучения работников за счет бюджетных средств.

В Петербурге в 2020 году к нацпроекту должны присоединиться 58 предприятий. Согласно целевым показателям, за три года производительность труда этих компаний должна вырасти по меньшей мере на 30%.

«ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПОТЕРЬ»

До запуска регионального центра поддержку предприятий-участников осуществляет АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК). В 2019 году к реализации к реализации нацпроекта уже привлекли 25 предприятий Петербурга.

В их числе завод «Севкабель» который присоединился к нацпроекту в августе 2019 года.

- Нашей основной целью было повышение конкурентоспособности предприятия, качества продукции, гибкости производства и квалификации персонала, - рассказал Евгений Анохин, руководитель проекта «Бережливое производство» ООО «ПК «Севкабель».

За прошедшие полгода компания даже перевыполнила цели проекта. Выработка продукции в пилотном потоке выросла на 22%. Время протекания процесса сократилось почти на треть - на 28%. Кроме того, уменьшился объем незавершенного производства. Это позволило сэкономить около 100 млн рублей.

- Бережливое производство - это не экономия ресурсов, а поиск и устранение потерь. То есть проект нацелен не на то, чтобы ускорить работу людей и машин, а на поиск препятствий и их устранение, - объясняет Евгений Анохин. - Представьте ручеек, русло которого перегораживают крупные камни. Стоит убрать один такой камень, и вода зажурчит быстрее. Работа над нашим проектом схожа с поиском таких «камушков»-помех в процессе производства и их удалением.

Более подробно подходы к повышению производительности труда, опыт предприятий - участников проекта «Производительность труда и поддержка занятости» будут обсуждаться на IV Санкт-Петербургском Международном Форуме Труда 27-28 февраля. Также среди тем Форума: социальные вызовы и модели регулирования, трудовая миграция и миграционная политика, HR-технологии, человеческий капитал и открытое образование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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