В Петербурге назвали победителей второго «Серебряного Лучника» — Северо-Запад

В Петербурге назвали имена победителей премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад. В этом году на соискание премии было подано более восьмидесяти проектов. По результатам заочного этапа голосования в финал вышли тридцать три участника. Они выступили с открытой защитой своих работ перед компетентным Жюри Премии, приехавшим в Петербург со всей страны, и профессиональным сообществом Северо-Запада России. По итогам презентаций и ответов на вопросы экспертов были выбраны победители и обладатель гран-при Премии, который, по правилам конкурса, отправился в шорт-лист национального конкурса, где будет защищать свой PR-проект 20 февраля.

Официальные мероприятия премии прошли при поддержке таких компаний, как «Норильский никель», АК «Россия» и «Газпром переработка». В качестве соорганизатора премии выступил СПбГУ, в стенах которого «Серебряный Лучник» - Северо-Запад проходит уже во второй раз.

Заявки на участие подали больше 80 компаний.

Экспертное жюри премии представляли топ-менеджеры и руководители PR-подразделений таких компаний и структур, как банк «Открытие, АО «РВК», «Business FM Санкт-Петербург», Управление федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, АО «Северо-Западное ПГО» (холдинг Росгеология), «РБК Санкт-Петербург», «Коммуникационная группа АГТ», ИТАР-ТАСС, коммуникационное агентство «Р.И.М.» и другие.

- Я очень рад, что премия «Серебряный Лучник» - Северо-Запад развивается. Мы сделали новый шаг. В этом году в премии приняли участие еще два новых региона - Коми и Карелия. Появились две новых номинации. Значит, мы движемся в правильном направлении, - прокомментировал Председатель совета директоров, старший партнер Группы компаний «АГТ», Член попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник» Вячеслав Лащевский.

Председателем жюри премии выступила Лариса Зелькова, Вице-президент - Руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО «Норильский никель». Всего наград удостоились десять лучших авторов проектов из Петербурга, Ухты и Светлогорска.

КОНКРЕТНО

В номинации «Маркетинговые коммуникации» лучшим проектом 2019 года стал «Наш новый Пассаж», ООО «Невский Пассаж» (Санкт-Петербург).

В номинации «Диджитал коммуникации» лучшим стал проект Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» фонда «Живая классика» (Санкт-Петербург).

Лучшим проектом в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа стал проект «Спасибо, коллеги!» завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Санкт-Петербург).

В номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность» лучшим проектом 2019 года стал проект второго общегородского фестиваля «Эстафета доброты», СПГБУК «Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» (Санкт-Петербург).

В номинации «Корпоративные коммуникации» лучшим проектом года стал «Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В номинации «Развитие и продвижение территорий» в этом году победил проект «Смотритель озера Тихое». Его представили Администрация Светлогорского городского округа и Общественно-культурное пространство «Телеграф».

В номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» лучшим проектом 2019 года стал проект «Курчатов», S10.run (Санкт-Петербург).

«Специальный приз» Жюри второй премии получил проект «Год театра в «России», АО «Авиакомпания «Россия» (Санкт-Петербург).

Гран-при «Серебряный Лучник» - Северо-Запад получил проект «Судьба на выбор» компании ООО «Газпром переработка» из Санкт-Петербурга. Он примет участие в открытых защитах Национальной Премии «Серебряный Лучник» в Москве наряду с лучшими PR — проектами, поданными на конкурс со всей страны.

Также «Специальных призов» удостоились: проект «Летописцы подвига, кино и журналистика во время блокады», автором которого выступила «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, и социально значимый проект Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» под названием «Юный финансист».