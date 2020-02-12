УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование «Благополучная семья» и «Уютный дом». Скидка на каждый полис составляет 30%.

Акция действует два дня – 13 и 14 февраля 2020 года. Стоимость каждого полиса - 4900 рублей вместо 7000 рублей.

Что такое быстрополис «Благополучная семья»? Рассказываем. Это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью (ближайшие родственники, супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей в возрасте от 1 года до 70 лет. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.

Быстрополис «Уютный дом» – это еще одно готовое страховое решение, но уже для защиты имущества. Полис дает возможность застраховать дом, квартиру или апартаменты, включая домашнее имущество. Также владелец полиса может застраховать свою ответственность за причинение ущерба соседям. В программу включены следующие риски: пожар, залив, кражи, вандализм, гражданская ответственность. Полис оформляется без осмотра и описи имущества. Срок действия полиса – 1 год. Лимит страховой защиты составляет 900 тысяч рублей.

Чтобы приобрести сертификат, необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 13 и 14 февраля 2020 года.

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