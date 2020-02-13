2020-02-13T10:07:30+03:00
Общество

СПбГУПТД: спортивный дайджест за год

Рассказываем о главным достижениях студентов вуза
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СПбГУПТД: спортивный дайджест за год. Фото предоставлено СПбГУПТД.СПбГУПТД: спортивный дайджест за год. Фото предоставлено СПбГУПТД.
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Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна представил свой спортивный дайджест за последний год. Одним из самых ярких достижений стало золото на Кубке Молодежной баскетбольной ассоциации «Победа». Помимо студентов в кубке участвовали любительские клубы Санкт-Петербурга: «Северный легион», «Константа», а также молодежный состав «Зенита». По итогу турнира женская команда СПбГУПТД заняла второе место, а мужская стала обладательницей главного трофея, одержав в финале уверенную победу над «Зенитом-М» со счетом 81:59.

- Много эмоций от матчей! Соперники и в первый, и во второй день были непростые, но мы сумели победить за счет слаженной командной игры. На скамейке была крутая атмосфера - спасибо тренеру и команде за такие игры! - заявил игрок «ГУТИДа» (СПбГУПТД) и MVP турнира Иван Ершов.

Со 2 по 7 октября в биатлонном комплексе СК «Малахит» в Липово Георгий Бедросян завоевал 1-е место во Всероссийских соревнованиях по летнему биатлону в кросс-спринте на дистанции 4 км.

Футбольная команда СПбГУПТД также начала учебный год с призов, заняв 2-е место в турнире Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2019/2020, который проходил в подмосковной Рузе. Лучшим вратарем турнира стал Михаил Малышев.

На Спартакиаде «Время первых» медали завоеваны сразу в двух дисциплинах — в мини-футболе и шахматах. В борьбе за звание лучших первокурсников в мини-футболе спортсмены СПбГУПТД заняли второе место среди 8 команд из вузов Санкт-Петербурга. Студенты Илья Шемякин и Валерия Котова в составе сборной по шахматам выиграли бронзу.

Виктория Вардугина принесла университету сразу две серебряные медали, уступив лишь чемпионке России из Москвы. Виктория заняла 2-е место в открытом чемпионате Санкт-Петербурга по мас-рестлингу и в подъеме на бицепс с прямым хватом.

Аспирантка Александра Разаренова привезла бронзовую медаль с этапа Кубка Европы в спринтерской гонке, а Павел Сорокин занял 3-е место. Бронзовая медаль стала первой наградой в его спортивной карьере.

Помимо студентов спортивными достижениями отличились и сотрудники университета. В немецком городе Корбахе прошел ХVIII чемпионат Европы среди ветеранов по стоклеточным шашкам. Россию представляла команда из 5 человек, один из которых - директор Спортивного клуба Университета промышленных технологий и дизайна Андрей Алексеевич Напреенков. В этих соревнованиях он участвовал уже в восемнадцатый раз и всегда получал здесь награды. Этот год не стал исключением: 2-е место в категории Blitz 60+ и 3-е - в категории Rapid 60+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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