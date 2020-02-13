2020-02-13T10:39:35+03:00
Общество

Главный санитарный врач Петербуга по суду хочет вернуть в изолятор девушку, сбежавшую из карантина в Боткинской больнице

Исковое заявление уже зарегистрировал Куйбышевский районный суд города
Петр КИБЕР
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Петербурженку, сбежавшую из Боткинской больницы, по суду хотят вернуть в изолятор. Фото: instagram.com/allasand/Петербурженку, сбежавшую из Боткинской больницы, по суду хотят вернуть в изолятор. Фото: instagram.com/allasand/
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Петербурженка Алла Ильина, в один миг ставшая звездой после побега из изолятора Боткинской больницы, вновь может вернуться на лечение. Исковое требованием положить девушку обратно на койку, подал в суд главный санитарный врач Санкт-Петербурга.

- Куйбышевский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление о принудительном помещении Аллы Ильиной под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пока что материалы переданы одному из судей, но никаких решений не принято. Заинтересованным лицами в иске указаны Боткинская больница и 18 отдел полиции УМВД России по Петроградскому району.

Напомним, что 32-летнюю петербурженку доставили в Боткинскую больницу 6 февраля после возвращения из Китая. У девушки болело горло, поэтому у нее взяли анализы и оставили на 14-дневный карантин.

- 7 числа пришел врач, сказал: «Поздравляю, вы здоровы, анализы это подтвердили! Но будем держать вас здесь две недели», - рассказала девушка корреспонденту «Комсомолки».

Долгого заточения в изоляторе Алла не выдержала, разработала хитроумный план. взломала электронный замок двери и сбежала, чем позднее и похвасталась в соцсетях.

Девушке уже пригрозили штрафом, а теперь, возможно, и принудительной госпитализацией.

- Пациентка была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача о том, что она должна 14 дней наблюдаться и лечиться в больнице, - поясняет пресс-секретарь комздрава Петербурга Ольга Рябинина. - Она его не выполнила. Телеграмма об этом направлена в полицию для привлечения ее к административной ответственности. За несоблюдение предписания главного санитарного врача в случае нарушения санитарного законодательства ответственность предусмотрена частью 1 ст.19.5 КОАП.

По этой статье девушке грозит штраф до 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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