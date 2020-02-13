2020-02-13T12:50:29+03:00
Общество

ТК «Невский Центр» и Театр балета Бориса Эйфмана запустили совместный культурно-просветительский проект

Для витрин ТК создали оригинальный дизайн на тему известных спектаклей театра
Маргарита РЕПИНА
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Витрины торгового комплекса "Невский Центр" преобразились.Витрины торгового комплекса "Невский Центр" преобразились.
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Сделать ценности высокой культуры более доступными и понятными для современной аудитории, а также продемонстрировать, что хореографическое искусство может сочетаться с модой. Такую цель поставили перед собой торговый комплекс «Невский Центр» и Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, запустившие совместный просветительский проект.

Один из этапов коллаборации - создание уникального витринного дизайна ТК. Новая концепция оформления призвана соединить театральное искусство, балет и высокую моду, поэтому перед студией дизайна Retail Design Studio была поставлена непростая задача: создать эксклюзивное пространство, которое как подчеркнуло бы красоту и утонченность танцовщиков на фото, так и позволило бы выделить современные образы, доступные для приобретения в ТК «Невский Центр». В результате для витрин был создан оригинальный дизайн на тему известных спектаклей театра.

Новый дизайн разработали для 19 витрин.

Новый дизайн разработали для 19 витрин.

- Для создания единого оформления всех 19 витрин мы выбрали три приема: специальную обработку фотографий с печатью на золотом полотне, заполнение пространства витрин многослойными декорациями, создающими эффект света прожекторов, и вращающиеся арт-объекты, которые должны привлечь внимание прохожих, – рассказала руководитель студии дизайна Ольга Болкунова.

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ, ИСТОРИИ, ЛИТЕРАТУРЕ

На протяжении своей творческой карьеры Борис Эйфман не раз обращался к ключевым для Петербурга историческим персонажам и деятелям искусства – Пушкину (балет «Евгений Онегин»), Достоевскому (спектакли «Идиот» и «По ту сторону греха», пластическая интерпретация «Братьев Карамазовых»), Чайковскому, царевичу Павлу (трагической судьбе будущего императора Павлу I посвящена постановка «Русский Гамлет»). Именно поэтому в витринах представлены фотографии постановок театра, герои или соавторы которых неразрывно связаны с Петербургом. Просвещение аудитории, ее приобщение не только к образцам хореографического искусства, но и к истории, литературе, музыке – к высокой культуре как таковой – одна из ключевых задач для Эйфмана и его труппы.

-Зрители всего мира знают, что, приходя на наши спектакли, они получат тот мощный заряд эмоциональной энергии, который им не дадут ни поп-концерт, ни телевидение, ни интернет. Это уникальный духовный опыт, очищающий человека, помогающий ему приблизиться к катарсису, – отметил хореограф Борис Эйфман.

- Идея сотрудничества с таким культурным институтом, как Театр балета Бориса Эйфмана зародилась достаточно давно. Первые переговоры начались еще в августе 2019, потому что коллаборация с театральным учреждением – это очень деликатная задача, ведь этот театр – один из бесспорных культурных символов и брендов нашего города, а вся 43-летняя история коллектива неразрывно связана с Ленинградом-Петербургом. Наш торговый комплекс располагается в самом сердце города и идеально подходит для интеграции образцов искусства театра в петербургскую городскую среду. Наша цель – познакомить с балетом как можно больше петербуржцев и гостей города, – прокомментировал руководитель пресс-службы ТК «Невский Центр» Дмитрий Кирман.

Реализация следующих этапов сотрудничества запланирована на ближайшее время. Так, например, в социальных сетях торгового комплекса будут появляться афиши ближайших спектаклей театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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