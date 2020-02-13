Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое

Tele2 подвела итоги работы приложения «Мой Tele2» в 2019 году. Абоненты оператора с помощью мобильного приложения управляют услугами, контролируют расходы, делятся гигабайтами и используют «Маркет Tele2». Сервис популярен среди абонентов Москвы и Санкт-Петербурга, а также в регионах Урала и Поволжья. Ежедневно им пользуются 2 млн человек. В 2019 году в GooglePlay приложение скачали более 18 млн клиентов, а в AppStore – 1,5 млн пользователей.

По итогам 2019 года число активных пользователей «Мой Tele2» в России выросло в два раза. Лидером по количеству клиентов сервиса стал столичный регион. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 8% от общего числа пользователей приложения. При этом на Северо-Западе активно пользовались приложением более 40% абонентов Tele2. Наибольшее проникновение сервиса отмечено в Санкт-Петербурге, Карелии и Мурманской области.

Больше половины клиентов в приложении «Мой Tele2» просматривают условия своего тарифа и остаток пакетов. Расходы и платежи проверяют 44% пользователей. Около четверти клиентов подключают дополнительные услуги, настраивают тарифные планы, а также активно пользуются сервисом по продаже минут и гигабайтов «Маркет Tele2».

Более 15% пользователей мобильного приложения делятся гигабайтами с другими абонентами. Клиенты приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе предпочитают смартфоны на операционной системе Android – 85%, остальные 15% используют смартфоны iOS. В большинстве регионов самыми популярными устройствами среди пользователей приложения стали модели Samsung и Huawei – их доля 23% и 20% соответственно.