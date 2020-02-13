2020-02-13T17:30:14+03:00
Общество

Ресторан высокой кухни Eclipse появится в Репино

В меню - содержательный и высокоинтеллектуальный fine-dining
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Ресторан высокой кухни Eclipse появится в Репино. Фото предоставлено рестораном Eclipse.Ресторан высокой кухни Eclipse появится в Репино. Фото предоставлено рестораном Eclipse.
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В начале марта в поселке Репино на Приморском шоссе 424 откроется премиальный ресторан Eclipse. Его запустили шеф-повар Сергей Фокин, управляющая Анна Колеватова. Идеологи проекта - президент ГК RENTA Артем Гудченко и Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business.

Фото предоставлено рестораном Eclipse.

Фото предоставлено рестораном Eclipse.

Новое заведение площадью 400 кв.м рассчитано на 50 гостей. Здесь есть открытая кухня, зал и отдельная зона Chef’s table, рассчитанной на 14 мест, где посетители смогут лично пообщаться с шеф-поваром. Кроме того, в Eclipse будет работать лавка Gourmet Club, в которой будет продаваться вино, ремесленный хлеб, приготовленный пекарями ресторана, десерты, паштеты, пельмени и гастрономия от шеф-повара.

- Мы верим, что настоящий, содержательный и высокоинтеллектуальный fine-dining будет востребован в Петербурге и местными ценителями высокой кухни, и гостями Петербурга. Мы осознаем, что для осмысления и понимания новой концепции публике потребуется время, и готовы к этому, - отмечает Светлана Гузь.

Фото предоставлено рестораном Eclipse.

Фото предоставлено рестораном Eclipse.

За кухню ресторана отвечает бренд-шеф Сергей Фокин (проекты «Вкус есть!», «Grato», «Four Hands»). Основной упор в меню он сделал на локальные продукты северного региона, приготовленные в европейских традициях высокой кухни. Оно представлено в виде трех сетов, состав и продолжительность которых гость определяет самостоятельно. Самый короткий состоит из 7 курсов, самый продолжительный – из 12. Каждый сет сопровождают дополнительные закуски, выбор ремесленного хлеба, растительные масла, фермерские сыры и пр., а после - каждый гость уносит с собой специальный подарок от шеф-кондитера.

Фото предоставлено рестораном Eclipse.

Фото предоставлено рестораном Eclipse.

В винной карте Eclipse, которую разработал шеф-сомелье Андрей Бражко («Big Wine Freaks», «Морошка для Пушкина», «Il Lago dei Cigni»), представлено около 400 позиций. Средний чек в заведении составит 4000 рублей.

- В высокой кухне, как и в любом искусстве, нет мелочей, - уверен Артем Гудченко. - Результат зависит не только от мастерства, но и от атмосферы. Для того, чтобы понять кухню, ее необходимо видеть в правильных декорациях. Мы уделили больше внимание интерьеру, разработали многослойный дизайн для того, чтобы создать максимальное ощущение элегантного пространства и одновременно с этим настроить человека на ощущение праздника. Нам хотелось создать проект, позволяющий вырваться из серых будней в атмосферу, наполненную яркими тонами, светом, теплом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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