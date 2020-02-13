Ресторан высокой кухни Eclipse появится в Репино

В начале марта в поселке Репино на Приморском шоссе 424 откроется премиальный ресторан Eclipse. Его запустили шеф-повар Сергей Фокин, управляющая Анна Колеватова. Идеологи проекта - президент ГК RENTA Артем Гудченко и Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business.

Фото предоставлено рестораном Eclipse.

Новое заведение площадью 400 кв.м рассчитано на 50 гостей. Здесь есть открытая кухня, зал и отдельная зона Chef’s table, рассчитанной на 14 мест, где посетители смогут лично пообщаться с шеф-поваром. Кроме того, в Eclipse будет работать лавка Gourmet Club, в которой будет продаваться вино, ремесленный хлеб, приготовленный пекарями ресторана, десерты, паштеты, пельмени и гастрономия от шеф-повара.

- Мы верим, что настоящий, содержательный и высокоинтеллектуальный fine-dining будет востребован в Петербурге и местными ценителями высокой кухни, и гостями Петербурга. Мы осознаем, что для осмысления и понимания новой концепции публике потребуется время, и готовы к этому, - отмечает Светлана Гузь.

Фото предоставлено рестораном Eclipse.

За кухню ресторана отвечает бренд-шеф Сергей Фокин (проекты «Вкус есть!», «Grato», «Four Hands»). Основной упор в меню он сделал на локальные продукты северного региона, приготовленные в европейских традициях высокой кухни. Оно представлено в виде трех сетов, состав и продолжительность которых гость определяет самостоятельно. Самый короткий состоит из 7 курсов, самый продолжительный – из 12. Каждый сет сопровождают дополнительные закуски, выбор ремесленного хлеба, растительные масла, фермерские сыры и пр., а после - каждый гость уносит с собой специальный подарок от шеф-кондитера.

Фото предоставлено рестораном Eclipse.

В винной карте Eclipse, которую разработал шеф-сомелье Андрей Бражко («Big Wine Freaks», «Морошка для Пушкина», «Il Lago dei Cigni»), представлено около 400 позиций. Средний чек в заведении составит 4000 рублей.

- В высокой кухне, как и в любом искусстве, нет мелочей, - уверен Артем Гудченко. - Результат зависит не только от мастерства, но и от атмосферы. Для того, чтобы понять кухню, ее необходимо видеть в правильных декорациях. Мы уделили больше внимание интерьеру, разработали многослойный дизайн для того, чтобы создать максимальное ощущение элегантного пространства и одновременно с этим настроить человека на ощущение праздника. Нам хотелось создать проект, позволяющий вырваться из серых будней в атмосферу, наполненную яркими тонами, светом, теплом.