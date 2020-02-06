2020-02-13T17:34:02+03:00
Досуг

Звезды шоу «Однажды в России» дадут в Петербурге большой концерт

На сцене выступят известные и талантливые кавээнщики и комики
Маргарита РЕПИНА
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Шоу "Однажды в России" вышло на экраны 5 лет назад. Фото: организаторы.Шоу "Однажды в России" вышло на экраны 5 лет назад. Фото: организаторы.
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Петербуржцы попадут в главное остросоциальное шоу России с сатирическим изюмом и жгучим обаянием. Циничные чиновники, жадные бизнесмены, хитрые политики, добрые путаны, сверхлюбопытные коллеги, хамоватые таксисты, завистливые соседи и другие до боли знакомые герои соберутся в одном большом концерте суперпопулярного проекта ТНТ «Однажды в России».

Комедийное шоу стартовало в эфире телеканала ровно пять лет назад. Продюсерами проекта стали Вячеслав Дусмухаметов и Давид Цаллаев. За это время программа пережила семь сезонов, собрала многомиллионную армию поклонников и высокие телевизионные рейтинги.

16 февраля зрители смогут заглянуть в кабинет губернатора, выбирающего крайнего среди коррумпированных мэров, в московскую квартиру, где муж мечтает сжечь ипотеку, или на съемки известных шоу и фильмов, которые будут безжалостно спародированы на сцене.

Самые известные и талантливые кавээнщики и комики в сатирических скетчах честно расскажут о подслушанных сплетнях на вашей кухне и заставят смеяться до смены подгузников. Среди любителей шуток «кому далеко до МКАДа» - Ольга Картункова, Азамат Мусагалиев, Екатерина Моргунова, Тимур Тания, Денис Дорохов, Михаил Стогниенко, Александр Пташенчук, Валерий Равдин, Заур Байцаев и Максим Киселёв. Своей сексуальной харизмой сразит наповал и новая участница шоу - петербурженка Яна Кошкина.

КОНКРЕТНО

ДК им. Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42.

Стоимость билетов: 800 — 3 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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