2020-02-13T17:37:57+03:00
Общество

Всероссийская олимпиада школьников по технологии пройдет на площадках СПбГУПТД

Региональный этап стартует 17 февраля 2020 года
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Всероссийская олимпиада школьников по технологии пройдет на площадках СПбГУПТД. Фото предоставлено СПбГУПТД.Всероссийская олимпиада школьников по технологии пройдет на площадках СПбГУПТД. Фото предоставлено СПбГУПТД.
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Школьники 8-11 классов Ленинградской области будут соревноваться по двум направлениям: «Техника и техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» в рамках трех туров: теоретический тур, практическая работа и защита проекта. 18 февраля в главном корпусе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна школьники представят на суд жюри свои проекты по технологии.

Опыт проведения подобных мероприятия у СПбГУПТД внушительный. Пять лет подряд вуз проводил заключительный и региональный этапы Всероссийской олимпиады по технологии, искусству, что позволило ему стать опытным организатором и впоследствии консультировать другие вузы, принимающие олимпиадное движение по организационным, техническим и регистрационным вопросам.

В состав жюри вошли: доценты кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД Ирина Жукова и Татьяна Нессерио, директор института дизайна костюма, член союза художников России Петр Гамаюнов.

На сегодняшний день Всероссийская олимпиада школьников по 24 общеобразовательным предметам является одной из самых престижных в России. Став победителями и призерами регионального этапа, школьники смогут представить свой регион на заключительном этапе Олимпиады и получают большие перспективы в сфере высшего образования и льготы при поступлении в вузы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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