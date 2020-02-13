Всероссийская олимпиада школьников по технологии пройдет на площадках СПбГУПТД

Школьники 8-11 классов Ленинградской области будут соревноваться по двум направлениям: «Техника и техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» в рамках трех туров: теоретический тур, практическая работа и защита проекта. 18 февраля в главном корпусе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна школьники представят на суд жюри свои проекты по технологии.

Опыт проведения подобных мероприятия у СПбГУПТД внушительный. Пять лет подряд вуз проводил заключительный и региональный этапы Всероссийской олимпиады по технологии, искусству, что позволило ему стать опытным организатором и впоследствии консультировать другие вузы, принимающие олимпиадное движение по организационным, техническим и регистрационным вопросам.

В состав жюри вошли: доценты кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД Ирина Жукова и Татьяна Нессерио, директор института дизайна костюма, член союза художников России Петр Гамаюнов.

На сегодняшний день Всероссийская олимпиада школьников по 24 общеобразовательным предметам является одной из самых престижных в России. Став победителями и призерами регионального этапа, школьники смогут представить свой регион на заключительном этапе Олимпиады и получают большие перспективы в сфере высшего образования и льготы при поступлении в вузы страны.