2020-02-13T17:47:25+03:00
Новости компаний

«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России

Это вторая подряд победа «ВТБ Капитал Инвестиции» в конкурсе «Золотой сайт&Золотое приложение»
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
Изменить размер текста:

«ВТБ Мои инвестиции» снова признано лучшим мобильным приложением в номинации «Инвестиции и коммерция». Награждения состоялась вчера в Москве.

- Нам очень приятно, что наш продукт второй год подряд признается лучшим в стране, - - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов. - Мы рады совершенствовать и развивать его для наших клиентов и видим, как такие проекты меняют рынок. Почти в два раза выросло число брокерских счетов в России в 2019 г. и во многом это произошло благодаря новым цифровым решениям в данной сфере. Наша стратегическая задача - сделать рынок инвестиций прозрачным, простым и персонализированным для того, чтобы вложение средств в ценные бумаги было доступно каждому. Мы уверены, что в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи.

«Золотой сайт&Золотое приложение» является ключевым и старейшим конкурсом интернет-проектов в Рунете. В его рамках независимое жюри с 1997 года определяет лучших в стране. Приложение активно развивается и совершенствуется. В 2019 году было добавлено множество новых функций. Например, стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, пополнение его с любых банковских карт, вывод средств на мастер-счета ВТБ и в другие банки (для открывших счета онлайн), внедрены переводы между брокерскими счетами. Сегодня мобильное приложение представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ к сделкам более чем с 5000 инструментов. Каждый день его используют более 100 тысяч клиентов, и через него открывается порядка 3000 новых брокерских счетов, общее число его пользователей за 2019 г. выросло в 6 раз. Организаторы конкурса отметили удобный доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов, реализованный в приложении, его удобный функционал и простой интерфейс с фокусом на важную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Банк ВТБ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Невнимательная девушка угодила под «Чижик» на проспекте Наставников
На шоссе Революции женщину два раза подряд сбили машины
Петербуржец отсудил у травматологов 300 тысяч рублей за неверный диагноз и мучительное лечение
Лихач без прав на «Приоре» устроил гонки с патрулем ДПС по Невскому проспекту
Более 1,4 тысяч «холодных чердаков» появятся в жилых домах Петербурга в 2020 году
Петербург и Туркменистан подписали договор о сотрудничестве до 2025 года
Стало известно, какие магазины откроются на месте Spar и «Семья» в Петербурге
Синоптики рассказали, какой паводок ожидается в Петербурге весной 2020 года
В сети опубликована песня из неизданного альбома группы «Кино»
Роспотребнадзор объяснил иск к петербурженке, сбежавшей из карантина в Боткинской больнице
Улица композитора Соловьева-Седого может появиться в Петербурге
Суд взыскал 40 тысяч с детского лагеря, где школьнику сломали нос
Тараканы в кафе у метро «Проспект Просвещения» возмутили девушку-блогера
Человек упал на пути на станции в Петербургском метро
Петербургский суд дал 14 лет тюрьмы за госизмену по «совершенно секретному» делу
Замдиректора центра социального обслуживания похитила 16 миллионов рублей
Пешеходная зона около метро может появиться в Петроградском районе
Собаки двое суток сидят в запертой машине на Синопской набережной
В Петербурге умер 25-летний депутат «Единой России»
Школьника со странными татуировками обвинили в покушении на убийство мигранта в петербургском парке
13-летняя девочка занялась сексом с мигрантом в роскошном отеле Петербурга
Заперлась изнутри и не открывает: Роспотребнадзор пришел домой к беглянке из Боткинской больницы